Premijer Mađarske Viktor Orban istakao je da je nasilje kod migranata u porastu i da je zajednička granična patrola Srbije i Mađarske napadnuta iz automatskog oružja.

Orban je na društvenoj mreži "X" (nekada Twitter) istakao da je vreme da se svi suoče sa istinom da je Briselski dogovor po tom pitanju propao.

Migrant violence is on the rise. Three nights ago, a joint 🇭🇺 🇷🇸 border patrol came under fire from automatic weapons. With this, migrants have crossed the Rubicon. It’s time to face the facts: the Brussels #migration pact has failed. pic.twitter.com/i6V6chOF9m