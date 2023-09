'DELEGACIJE IZ SVIH DELOVA SVETA POSETILE ŠTAND PR-DC'! Petrašinović: Napravili smo proizvode koji su totalno inovativni u svetu (VIDEO)

Sajam naoružanja 'Partner 2023' ušao je u treći dan. Naša kompanija PR-DC već je sklopila brojne ugovore o prodaji.

Štand kompanije PR-DC došlo je da poseti oko 50 stranih delegacija iz svih delova sveta.

- Mi smo jako zadovoljni kako su protekla prva dva dana, imali smo veliki broj delegacija, veliki broj sastanaka. Pokušavamo da odgovorimo na sva moguća i pitanja i zahteve i zadovoljni smo kako je do sada to prošlo - rekla je u Novom jutru Jovana Jeftić, PR kompanije PR-DC i dodala:

- Ono što je jako bitno, želim da pozovem sve ljude koji su slobodni da dođu i posete naš štand i vide naše proizvode uživo, da upoznaju članove našeg tima. Sajam je koncipiran tako da su prva tri dana namenjena za biznis posete, a poslednji dan je otvoren za sve koji vole i žele da vide ono što mi nudimo. Građani mogu da se registruju preko portala Partner 2023, i ko god da želi mi smo tu - rekla je Jovana Jeftić.

Pored IKA bombardera i Kamikaza tu je i Flaj kar:

- Ima jedna verzija za vojnu upotrebu kojim se prevoze ranjenici na žalost, ali mislimo da je i to budućnost. Jutros je sa nama trebao da dođe i Željko Mitrović da zajedno pričamo o ovoj temi ali kao što svo znate ako želite da pobedite nema spavanja - rekao je u Novom jutru Miloš Petrašinović, inženjer i suvlasnik PR-DC.

- Suština tog našeg posla jeste da smo mi napravili proizvode koji su totalno inovativni u svetu i nama zaista nije teško da to prezentujemo i pokažemo sa puno energije, želje i volje i mislim da ljudi koji dolaze to vrlo dobro prepoznaju - rekao je Petrašinović.

- Pored IKA bombardera i kamikaza, sad imamo nešto novo i značajno, to IKA META koju smo pokazali prvi put, prvi dan i već posle 15 minuta sajma već smo imali narudžbinu i to od UAE. To je zaista iznenađenje za sve nas jer smo mi prepoznali da je to proizvod kompatibilan sa našom vojskom. Videli smo i čuli da se razvijaju protiv dronski sistemi i protv avionski sistemi i mi smo prepoznali da ako želite da razvijete neki sistem vi morate i da ga proverite - rekao je Petrašinović.

A koje zemlje iskazuju najveće interesovanje za proizvode PR-DC:

- To je Bliski istok, afričke zemlje, to je definitivno najznačajnije, ali imamo mnogo različitih zahteva i u drugim zemljama sveta, iz Evrope, Amerike, Indije - naglasio je Petrašinović.