SRAMOTNA KRAĐA U SELU BREKOVO: Lopovi odneli pet metara drva, a vlasnik ih mesecima pripremao za ogrev

Neverovatna krađa dogodila se u selu Brekovo nadomak Arilja, kada su za sada nepoznati počinioci prišli traktorom do kuće i ukrali pet metara drva koja su bila ispred. Vlasnici kuće žive u gradu, ali svoje imanje u selu redovno i vrlo često obilaze, ali to po svemu sudeći nije bilo dovoljno da se spasu lopova.

- Mesecima unazad dolazimo svakog vikenda u selo kako bi spremali ogrev za predstojeću zimu. Pošto nismo imali kako da ga preteramo do grada slagali smo ga ispred kuće. Kada smo došli imali smo šta i da vidimo, neko je prišao do samih vrata i sva drva odneo. Ovome se zaista nismo nadali, kaže za RINU vlasnik kuće čiji identitet je poznat redakciji.

On dodaje da se ranije dešavalo da im se ukrade i na divlje iseče po neko stablo iz šume, međutim da počinioci priđu do same kuće i oteraju drva koja su spremljena za ogrev, do sada se nikad nije desilo. Stoga je njihovo iznenađenje, ali i razočaranje veće.