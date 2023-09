'CENE STANOVA I DALJE RASTU!' Đogatović: Opao je broj kreditnih kupaca, sve više luksuznih stanova se kupuje za novac! (VIDEO)

Izveštaj Republičkog geodetskog zavoda za prvo polugodište 2023. godine, pokazuje da je u Srbiji na tržištu nepokretnosti nastavljen trend stabilizacije i smirivanja, nakon dvogodišnjeg izrazito dinamičnog rasta koji je usledio posle izbijanja pandemije korona virusa, rekao je za PINK konsultat za nekretnine Nikola Đogatović.

Đogatović je rekao da je međugodišnja stopa rasta cena nekretnina 11,9 odsto, a da cene i dalje rastu.

- Ako pogledamo celu Srbiju, prosečna cena stanova koji su već korišćeni je oko 1.500 evra, što predstavlja povećanje od 18 odsto. Ako pogledamo novogradnju na nivou cele Srbije, prosečna cena je 1.720 evra, što je povećanje od osam odsto - rekao je Đogatović.

Kako kaže, cene i dalje rastu, a ako gledamo volumen novca, on je pao i to za 7,4 odsto. Dodaje da to znači da se manje para potrošilo.

- Ono što je simptomatično jeste da su kreditni kupci opali, njihov broj je opao i to značajno. 18 posto su kreditni kupci i to je takođe pad, 10 posto je zabeležen pad. Drugim rečima, 4,5 stana se kupe za gotovinu, a jedan stan se kupi na kredit - rekao je on.

Kako kaže, ljudi kupovinu stana u izgradni gledaju kao investiciju. Dodaje da je ukupan broj kredita u Srbiji oko 155 hiljada kredita, a prosečan iznos je oko 4 miliona dinara, odnosno 35 hiljada evra.

- Oni se više uzimaju za manje stanove, dok se veći luksuzniji stanovi uzimaju za novac - rekao je Đogatović.

