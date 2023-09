KAKO DA RAZLIKUJETE SIMPTOME KORONE OD OSTALIH VIRUSA: Poznata doktorka do detalja objasnila, a jedna stvar je ključna!

Trenutno u Srbiji haraju korona odnosno podvarijanta omikrona "eris", ali i adenovirusi zbog kojih su domovi zdravlja puni!

Radna grupa za borbu protiv kovida donela je nove mere koje se tiču obaveznog nošenja maske u zdravstvenim ustanovama. U Novom Sadu ponovo je otvorena kovid ambulanta, a specijalista opšte medicine dr Biserka Obradović kaže da ima jako puno ljudi koji imaju respiratorne sindrome.

- To su simptomi uporan kašalj, malaksalost, glavobolja, povišena temperatura. Međutim, mi ovde imamo sudar dve vrste virusa - adenoviruse kojih ima preko 60 vrsta i koji mogu biti kako respiratorni tako i gastroenterološki koji izaziva dijareju i mučninu - kazala je dr Obradović i dodala:

- Naravno, prisutna je i varijanta omikron soja virusa, to je "eris" koji je genetska modifikacija omikrona. Znamo da kovid virus ovaj poslednji omikron genetski jako brzo menjaju svoj oblik, međutim, svesni smo toga i to je jako dobro da svaka varijanta i podvarinjanta virusa oni su sve manje virulentni simptomi su sve blaži. Međutim, osnovni simptom koji muči ljude, je velika malaksalost. Čak se javlja zamaranje i kada prođe tih sedam dana koliko je potrebno za lečenje kovid infekcije. To zamaranje traje izvesno vreme, kao i glavobolja.

Ipak, dr Obradović ističe i da je bitno razlikovati kovid infekciju od adenovirusa.

- Kovid infekcija izaziva jako veliku malaksalost, jak bolu mišićima, zglobovima i veliku glavobolju, dok adenovirusi mogu izazvati temperaturu do 39 stepeni, ali ta temperatura kod ove varijante "erisa" traje kratko dan ili dva. Još uvek nemamo grip nije sezona gripa i zato ne treba da razmišljamo o gripu. Grip ide tamo krajem oktobra. Sad će početi vakcija protiv gripa tako da možemo razmišljati o kovidu, erisu i o adenovirusima.

U Novom Sadu otvorena kovid ambulanta da bi se smanjilo širenje infekcije na drugim odeljenjima u poslednja 24 sata od 100 pacijenata 37 je bilo pozitivno na koronu.

Ljudi izbegavaju da se testiraju - Prvo što radimo su laboratorijski nalazi leukocitarna formula koju ćemo videti da li je bakterijska ili virusna infekija. Pacijent mi kaže da ga ne zanima da li ima kovid ili ne, ja kažem da je meni bitno zbog lečenja ili izolacije od sedam dana jer se "eris" vrlo brzo širi. Ljudi nisu skloni da sedam dana budu kod kuće ili se jave lekaru kada se javi uporni kašalj, ali to je već sekundarna infekcija. Oni su za to vreme odlazili u kolektive i naravno inficirali su veliki broj ljudi - naglasila je doktorka i dodala: - Zato je apel iako je temperatura jedan dan ili pacijenti nemaju temperaturu dolazi do velikog broja u mišićima bolje je da se testiraju i ostanu kod kuće sedam dana, a ne da inficiraju pored njih masu ljudi jer ovaj soj i njegova podvarijatna se vrlo brzo šire iako simptomi nisu jaki.