'MOĆ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE JE FASCINANTNA'! Marjanović: Raspolaže ogromnim fondom informacija kojima mogu svi da pristupe, a koje su korisne (VIDEO)

Švajcarske političke stranke potpisale su kodeks ponašanja u okviru usaglašavanja korišćenja veštačke inteligencije u kampanji za savezne izbore koji će biti održani 22. oktobra.

Stranke su zatražile od svojih kantonalnih odbora da se pridržavaju kodeksa u kom se navodi da svaka upotreba veštačke inteligencije tokom političke kampanje, mora da bude eksplicitno navedena.

Pored toga, tehnologija upotrebe veštačke intligencije je zabranjena za napade na političke protivnike.

Međutim nisu svi prihvatili ovaj kodeks, među njima je i najjača Narodna stranka koja nije prihvatila, iako je to interno i nije ozakonjeno ali je zanimljivo kao inicijativa. Šta bi to trebalo da govori kada je reč o političkim procesima:

- Nije ovo jedina inicijativa, imaju tu i druge zemlje kao što je Danska, jednostavno alat je besplatan, daje poprilično dobre rezultate, možda ne perfektne, i zašto da ga ne koriste - rekao je prof. dr Petar Kočović, profesor informacionalnih tehnologija za Pink.

- Ako je reč o CHAT GPT koji treba da napiše govor, on će ga napisati. Međutim, stara je to priča kako da ovladamo masom, bez obzira da li je politika ili nešto drugo u pitanju. Kada govorimo o politici, ranije su politička kampanje bile uživo do prvog svetskog rata i ideja je bila privući što više ljudi. Sad imamo televizijske nastupe, medije i zato sad svi hoće da pojure da se manje muče kako da smisle što bolje parole i nastupe i zato su pohrlili za ovakvim vidom pomoći u vidu veštačke inteligencije - rekao je Kočović.

- Pre nekih dvadesetak godina kada su počeli kompjuteri da se koriste i kada su se razvili, već je bio program političkih govora, kada vam je softver generisao politički govor, od istih rečenica i reči samo oh malo izvrti - rekao je Goran Marjanović, fizičar, inženjer i istraživač.

- Tada nije bilo reči o veštačkoj inetligenciji jer je ona ključno različita od toga. Danas postoji više od 27 različitih firmi koje razvijaju taj softver veštačke inteligencije, naravno sve najveće softverske kuće ga razvijaju - rekao je Marjanović.

On je preporučio da svi treba da isprobaju Chat GPT jer imate mogućnost da mu tražite da vam da informacije od recepta za jelo do toga da vam napiše neku tužbu, žalbu.

Kratko vreme korišćenja veštačke inteligencije je pokazalo da je njihova moć apsolutno fascinantna jer raspolažu ogromnim fondom informacija kojima mogu da pristupe i da ih kombinuju.