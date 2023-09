NEMILA SCENA U ČAČKU: Mladić maltretirao dečicu na igralištu - Jednog vukao za vrat, drugom opalio šamar

Nemila scena dogodila se na dečjem igralištu u čačanskom naselju Lugovi kada je za sada neidentifikovani mladić star oko 20 godina, prema rečima očevidaca, maltretirao decu koja su se igrala.

- Dečica koja su se igrala su tu nekih sedam do osam godina. On im je prišao, jedno dete je vukao za vrat, drugom opalio šamar. Kad je majka jednog od dečaka pritrčala da odbrani decu, pitajući ga šta to radi, on je samo pobegao - kaže za RINU jedan od očevidaca.

On dodaje da se pretpostavlja da je mladić koji je napao decu iz obližnjeg prigradskog naselja, ali da njegov identitet za sada nije poznat.

- Roditelji su revoltirani, ali i uplašeni činjenicom da im bilo ko maltertira decu i to na igralištu koje je za njih namenjeno. Kako da ih sutra puste same, ako se ovako nešto dešava i kad je tu bila majka od jednog dečaka, kaže očevidac.

Motiv ovakvog ponašanja mladića za sada takođe nije poznat.