KOVID BOLOVANJE - 65 odsto ili cela plata? Odluka je na poslodavcima, a evo kakva je PREPORUKA Vlade

Iako smo gotovo zaboravili na pandemiju KOVID-a 19, poslednjih nedelja sve je više ljudi koji se javljaju lekarima sa simptomima ovog virusa, zbog čega su u porastu i kovid bolovanja, pa je izolacija radnika opet ušla u mnoge kompanije.

I pored toga što je i dalje na snazi zaključak Vlade iz aprila 2020. godine, po kome bi, umesto 65 odsto zarade zbog odsustva sa posla zbog ove bolesti, trebalo da se isplati cela, na tu stavku se gotovo zaboravili i poslodavci i lekari, u šta su se uverili mnogi zaraženi ovih dana.

Od ove zaboravnosti u sadašnjosti izuzeti su uglavnom zaposleni samo u nekim delovima javnog sektora, ali ne svim, kojima kao i u pandemiji, za vreme odsustva zbog korone se ne umanjuje zarada. Tu privilegiju, bar po našim saznanjima, ni sada, kao ni u vreme pandemije, nemaju zaposleni u većem delu privatnog sektora ali i mnogim stranim kompanijama. Razlog za to može da bude i to što se gotovo zaboravilo na ovu preporuku Vlade Srbije, odnosno da veliki broj poslodavaca nije upućen da je ona i dalje na snazi.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i boračka pitanja, kažu da ona nije povučena, ali navode i ko može da je primenjuje direktno.

- Navedeni Zaključak Vlade jeste i dalje na snazi, ali ukazujemo da on ne može direktno da se primenjuje već je njime preporučeno poslodavcima da izmene svoj opšti akt, kolektivni ugovor i pravilnik o radu, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačan akt kako bi zaposleni mogli da ostvare svoje pravo na naknadu zarade u visini od 100 posto - navode u pisanom odgovoru iz PR službe Ministarstva rada i socijalne politike.

To praktično znači da one kompanije koje nisu pribegle izmenama ovih dokumenata nemaju obavezu da zaposlenima koji u njima rade, a koji ovih dana odlaze na bolovanje zbog korone, isplaćuju punu platu već onu koja je definisana Zakonom o radu. To znači da su primanja 65 posto od prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Drugim rečima, ponavlja se praksa iz pandemijskog perioda kada je sve ostavljeno na dobru volju poslodavaca jer preporuka nije obavezujući dokument. Pošto je ni u vreme pandemije veliki broj poslodavaca nije poštovao, malo je verovatno da će ona biti u primeni i nakon toga što je Ministarstvo rada i socijalne politike podsetilo da je ona i dalje na snazi.

Da je to tako potvrđuje i Jovana. M (39) koja je ovih dana zbog korone morala na bolovanje.

- Nisam se osećala dobro, imala sam temperaturu, malaksalost i mučninu. Pomislila sam da sam dobila stomačni virus. Međutim, pošto mi temperatura nije padala i pored nekih lekova koje sam samoinicijativno uzimala, otišla sam kod lekara. On je odmah posumnjao na koronu, što se nakon testiranja i ispostavilo da je tačno. Pošto radim u jednoj firmi koja spada u javni sektor, pitala sam lekara da li važi i dalje princip da se prima ceo iznos plate ako ste zaraženi koronom. Lekar nije znao da mi precizno kaže i uputio me na svoju firmu, gde su mi objasnili da to više ne važi jer je pandemija prestala. Zato mi bolovanje od 15 dana obračunato po Zakonu o radu odnosno za taj period primila sam 65 posto od zarade. Pošto su ambulante prepune ljudi koji imaju slične simptome kao i ja mislim da bi trebalo da se Vlada ili već ko oglasi da li ta preporuka i dalje važi - navodi ova Beograđanka.

Ministarstvo rada se oglasilo ali čini se da poslodavci ćute jer nije reč o obavezujućem aktu. Na to je ranije ukazao i Nebojše Atanackovića počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

- Isplata pune zarade usled bolovanja zbog korone nije nigde zvanično obavezujuća, ali je poslodavcu data ta mogućnost.“To je manje - više ostavljeno poslodavcu, ali on ima datu tu mogućnost. Zavisi to i od odnosa poslodavca i zaposlenog i kulture ponašanja u konkretnoj firmi-rekao je Atanacković.

U najkraćem ponašanje u firmama je uglavnom da su zaboravili na preporuku vlade i da mali broj njih, uglavnom u javnom sektoru, sada je poštuje iako se broj obolelih povećava. Odluka o visini isplate bolovanja i dalje je na poslodavcu a mnogi od njih nisu ni u vreme pandemije izmenili svoje opšte i pojedinačne akte, kako bi zaposleni mogli da ostvare svoje pravo na naknadu zarade u visini od 100 posto plate. To verovatno neće uraditi ni sada kada je broj zaraženih kovidom značajno manji.

