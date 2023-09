DA LI ĆE OGREV POSKUPETI DO KRAJA GODINE? Cena nije svuda ista, a evo od čega zavisi razlika

Profesor Šumarskog objašnjava da li će poskupeti ogrev do kraja 2023. godine.

Jesen je počela, tokom dana su letnje temperature, ali prohladna jutra nagoveštavaju da se bliži grejna sezona.

Oni koji nisu nabavili ogrev ovih dana obilaze stovarišta. Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić navodi da peleta i drva ima dovoljno, te da se mogu nabaviti po cenama povoljnijim nego prošle godine. Ogrev je, kaže, u poređenju sa istim periodom prošle godine, jeftiniji i do trideset odsto.

Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić naveo je da od aprila do danas nije bilo značajnijih promena cena ogreva, u najvećem broju stovarišta one se kreću kada je u pitanju pelet od 32.000 do 36.000 dinara. Ima stovarišta na kojima se može kupiti nesertifikovani pelet po ceni od 30.000 do 31.500 dinara.

"Ali ima i stovarišta na kojima se pelet prodaje po cenama koje su nešto više od 36.000 dinara. U poređenju sa cenama od prošle godine, pre svega u poređenju sa onom cenom koju je definisala Vlada Republike Srbije svojom uredbom, koja je iznosila 38.000 dinara, ovogodišnje cene peleta su niže između 2.000 i 6.000 dinara. Ako bi poredili ovogodišnje cene sa onim rekordnim cenama iz juna prošle godine, pelet je ove godine jeftiniji za skoro 10.000 dinara", navodi Glavonjić.

Kada su u pitanju cene ogrevnog drveta, profesor kaže da one variraju od regiona do regiona.

"Najjeftinije ogrevno drvo je na jugu i u istočnoj Srbiji i kreće se od 7.000 do 7.500 dinara, u centralnoj Srbiji su od 8.000 do 8.500 dinara, u jugozapadnoj Srbiji od 7.500 do 8.000 dinara, na zapadu Srbije, znači Šabac, Loznica i taj region od 8.000 do 8.500 dinara", navodi Glavonjić.

Kod "Srbija-šuma", direktno se može kupiti za 5.200 dinara, ali, kako kaže, te količine drveta koje se prodaju direktno iz "Srbija-šuma" i "Vojvodina-šuma", najvećim delom su usmerene ka penzionerima, ka školama, bolnicama, domovima zdravlja i drugim javnim potrošačima.

"I naravno, jedna količina se proda i domaćinstvima, odnosno građanima, ali je to jako mali broj u odnosu na ukupan broj domaćinstava koja koriste", kaže on.

Da li će ogrev poskupeti?

Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta, kaže da se za ovu sezonu ne očekuje značajniji rast cena ogreva.

"Svi naši parametri koje mi pratimo ukazuju da ne bi trebalo da dođe do drastičnijeg povećanja cena. Jedino ono što može uticati na povećanje cena su najavljeno povećanje akciza na naftne derivate, što će sigurno poskupiti transport, a samim tim će delimično se to odraziti i na cene", kaže Glavonjić.

Prema njegovim rečima, snabdevenost tržišta u ovom trenutku se može oceniti kao odlična.

"Ogrevnog drveta i peleta ima u dovoljnim količinama i može se nabaviti po znatno pristupačnim cenama u poređenju sa cenama prošle godine", kaže gost Jutarnjeg dnevnika.

Ukazuje da je potražnja ove godine nešto slabija u poređenju sa prošlom godinom zbog blage zima, da su potrošačima ostale odrećene količine ogreva neutrošene, tako da sada najveći broj potrošača dokupljuje one količine koje su im uobičajeno potrebne za jednu grejnu sezonu.

"Najveći broj potrošača je već nabavio ogrevno drvo i drvni pelet, to nam potvrđuju slike sa stovarišta koje su takve da jednostavno nema gužvi, samo je tri nedelje ostalo do početka grejne sezone, isporuke se odvijaju dan za danom, danas se plati, sutra se isporučuje, tako da nema lista čekanja i sve se odvija normalno. U ovom trenutku ogrevno drvo i drvni pelet kupuju oni potrošači koji iz raznoraznih razloga nisu imali mogućnost da to urade ranije, kao i oni potrošači koji sukcesivno nabavljaju ogrev, znači kupe jednu količinu ogreva na početku grejne sezone, a zatim dokupljuju u toku grejne sezone", zaključio je Glavonjić.

Autor: