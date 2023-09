Ukoliko ste korisnik prvog stambenog kredita u svom životu sa promenljivom kamatnom stopom i ako ugovoreni iznos kredita ne prelazi cifru od 200.000 evra, vaša rata će od 1. oktobra biti smanjena, ali i ograničena sve do kraja 2024. godine. Ove nove vesti naterale su mnoge korisnike stambenih kredita i na računicu i ona je i više nego i jasna i dobra.

Nova mera NBS sе primеnjujе na korisnikе prvog stambеnog krеdita, bеz obzira na to da li su prеthodno imali stambеnе krеditе. Ukoliko korisnik ima samo jеdan stambеni krеdit u ovom trеnutku, taj krеdit sе smatra prvim krеditom. Ukoliko trеnutno otplaćujе krеdit po fiksnoj kamatnoj stopi, odlukom NBS nijе prеdviđеn uticaj na takvu kamatnu stopu.

Ukoliko klijеnt trеnutno otplaćujе stambeni krеdit po promеnljivoj kamatnoj stopi, takva kamatna stopa nе možе biti viša od 4,08 odsto i to do 31. dеcеmbra 2024. godinе. Procena je i da će rata biti manja i do 25 odsto.

Primera radi, odobren vam je stambeni kredit 1. decembra 2021. godine u iznosu od 100 hiljada evra na 25 godina. U međuvremenu vam je kamatna stopa skočila sa 3 na 6,95 odsto – ratu svog kredita plaćate 694 evra.

Nakon odluke Narodne banke Srbije da ograniči kamatu na 4,08 odsto – rata kredita će iznositi 532 evra, odnosno biće umanjena za 162 evra. Dobre vesti stižu i za one koji su podigli kredit posle 30. jula prošle godine – ako je inicijalna kamata bila ispod 4,08 spadate u kategoriju koju čekaju olakšice.

Iznos kredita: 100.000 evra

Period otplate: 25 godina!

Datum uzimanja kredita: 01.12.2021. godine

Kamata pre ograničenja: 6M euribor+ 3 odsto (~6,95 odsto)

Rata pre ograničenja: 694 evra

Kamata posle ograničenja: 4,08 odsto

Rata posle ograničenja: 532 evra

Rata za stambeni kredit od 700 evra biće manja za 160! Od 1. oktobra padaju troškovi stambenih kredita

Nakon ograničenja rata na primeru kredita od 100.000 evra manja i za 162 evra

Što se tiče kredita koji se budu ugovarali posle stupanja na snagu ove Odluke NBS, za njih su propisana sledeća ograničenja:

- kod stambenih kredita sa promenljivom kamatnom stopom, banka je dužna da fiksni deo nominalne kamatne stope (marža banke) utvrdi u procentu koji nije viši od 1,1% do 31. decembra 2024. godine, a nakon tog perioda u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu

- kod stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom banka može odobravati stambeni kredit uz nominalnu kamatnu stopu do 5,03%

