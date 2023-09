MINISTARKA ZDRAVLJA DANICA GRUJIČIĆ: Klinički centar Vojvodine gotov sledeće godine

Ministarka zdravlja Srbije prof. dr Danica Grujičić obišla je danas u Novom Sadu radove na rekonstrukciji Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Reč je o obnovi i dogradnji postojećeg objekta Urgentno-dijagnostičkog centra, ukupne površine 33.275 m2, uključujući i novu direktnu toplu vezu sa Poliklinikom.

Takođe će biti izgrađeni prateći tehnički objekti, spoljno uređenje sa 194 novih parking mesta, od kojih 21 za osobe sa invaliditetom, i novih 3.261 m2 zelenih površina.

U prizemlju novog objekta biće smeštena laboratorija, centralna sterilizacija, odeljenje radiologije i nuklearna medicina. Na tri gornja sprata biće smeštena hirurška odeljenja sa 16 operacionih sala i odeljenje intenzivne nege, sa ukupno 348 kreveta, od kojih je 14 kreveta na jedinici za transplantaciju.

„Odmah iza Nove Godine, nastavljamo dalje sa nabavkom opreme za hirurške sale, planiramo jednu hibridnu salu, pre svega za neurološke i vaskularne procedure, jer mislim da je to neophodno.

Ako sve bude teklo po planu, ja se nadam da ćemo sledeće godine u ovo doba otvoriti bolnicu i to je ono što svi mi sa nestrpljenjem iščekujemo“, istakla je prilikom obilaska UKC Vojvodine ministarka Danica Grujičić. Ministarstvom zdravlja Republike Srbije ove radove finansira iz kredita Evropske investicione banke po projektu „Rekonstrukcija i dogradnja kliničkih centara u Srbiji”. Vrednost građevinskih radova po ugovoru je 28.487.155 evra, a rok za završetak 30. jun 2024. godine. Klinički centar Vojvodine je treći po redu koji se rekonstruiše u okviru istog projekta.

„Svi koji me poznaju, znaju da važim za osobu koja se nikada ne zadovoljava postojećim, koja bi volela da je do sada već sve gotovo, ali ipak sa zadovoljstvom moram reći da se projektu Četiri klinička centra nazire kraj“, zaključila je ministarka Grujičić. Do sada su završeni Klinički centar Niš i Univerzitetski klinički centar Srbije u Beogradu, a privodi se kraju izrada projektne dokumentacije za Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde će naredne godine početi radovi.