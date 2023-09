Počela Premijer liga Beograda za 2023.

Šahovski savez Beograda organizator je Premijer lige Beograda za 2023. godinu, a turnir koji se održava u zgradi "Borbe", trajaće do 7. oktobra.

Svečanom otvaranju je pored predsednika Šahovskog saveza Beograda Andrije Jorgića, i predsednika Gradske opštine Stari grad Radoslava Marjanovića prisustvovao i glumac Tihomir Stanić.

- Ako se pitate otkud ja danas ovde, evo odgovora. Svojevremeno sam igrao Mefista u Narodnom pozorištu u predstavi „Faust“ i tada sam našao Geteovu izreku koja glasi: "Šah je igra mudrih." Pošto trenutno igram glavnu ulogu u seriji "Nobelovac" o životu Ive Andrića, koju ujedno i produciram, a sigurno će mi usfaliti mudrosti, onda se ja, vođen izrekom: "S kim si, takav si", nadam da ću uz vas i sam postati mudriji – istakao je Stanić i poželeo sreću svim učesnicima.



Prisutne je u ime ŠSB pozdravio predsednik ŠSB Andrija Jorgić koji je poželeo puno uspeha svim takmičarima uz poruku da pobedi najbolji.

-Biće dobrih partija, biće velikih borbi, a gde bi bile borbe nego u zgradi "Borbe", dodao je Andrija Jorgić.

Turnir je otvorenim proglasio predsednik opštine Stari grad koji je izrazio zadovoljstvo što sva takmičenja iz godine u godinu rastu i organizuju se u boljim uslovima.

- Želim svima vama da poručim da ćete u opštini Stari grad imati istinskog partnera na popularizaciji šaha. Pripremili smo ozbiljan projekat koji planiramo da realizujemo, a to je da šah ponovo vratimo u osnovne škole i da omasovimo grupe koje ga treniraju. Mi smo, ako se ne varam, jedina beogradska opština koja je imala besplatnu školu šaha koja je trajala nekoliko ciklusa i kroz koju je prošao veliki broj dece koja su tako načinila prve šahovske poteze. Nastavićemo to da radimo, svim takmičarima želimo što više uspeha i što bolje rezultate, a mi ćemo se uvek truditi da obezbeđujemo što bolje uslove za šahovske klubove, poručio je predsednik GO Stari grad Radoslav Marjanović i proglasio turnir otvorenim.