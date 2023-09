DOBRO ISKORISTITE JUTRO I POPODNE, JER VEČERAS PRETI POTOP! Nakon pravog 'letnjeg dana' u Srbiju stiže NAOBLAČENJE!

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 29 stepeni, a uveče se na severozapadu, a tokom noći i u ostalom delu Vojvodine, kao i u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, očekuje jače naoblačenje sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

Prema navodima RHMZ-a, ujutro će biti sveže, dok će po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije biti kratkotrajna magla.

Na jugu i jugoistoku od sredine dana povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

U Beogradu toplo, tokom noći kišaI u Beogradu danas, nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab severni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura, prema vremenskoj prognozi, kretaće se od 11 do 14, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do subote, 7. oktobra, biće pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 28 stepeni.

Samo se u u nedelju očekuje prolazno naoblačenje, dok će na severu biti uglavnom suvo, a u ostalim krajevima se očekuje mestimična kiša ili kratkotrajni pljuskovi uz izolovanu pojavu grmljavine.

Krajem perioda, 5. oktobra, očekuje se novo naoblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i manji pad temperature.

Autor: