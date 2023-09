'IZVINITE ŠTO VAS REMETIM OVAKO KASNO, MOJA ĆERKA JE...' Potez oca iz Srbije iznenadio sve, čovek bio u šoku kad je čuo šta hoće

Jedan otac iz Srbije je svojim potezom oduševio narod! Ono što je on učinio pokazuje da ima još roditelja kojima je stalo do toga šta im deca rade!

- Ovo moram da vam ispričam jer sam u pozitivnom šoku. Došao sam kod svojih na selo, sedimo razgovaramo i u jednom trenutku čujem neko na kapiji doziva "gazda, gazda" Izlazim jer sam najmlađi. Na kapiji stoji malo stariji muškarac od mene - napisao je jedan korisnik Tvitera i dodao:

- "Izvinite što remetim Vaš mir ovako kasno." Pruža mi ruku i kaže mi: "Došao sam da se izvinim zbog toga što je moja ćerka lupala na Vaš prozor kada se vraćala iz škole."

Začuđen, slegao sam ramenima i rekao mu da kod nas niko nije lupao na prozor, a i da jeste ništa strašno.

Ovaj čovek dodao je da smo svi bili deca i pravili nestašluke.

- On mi se još jednom izvinio i onda me je pitao ko živi pored nas jer želi i njima da se izvini. U današnjem poprilično haotičnom vremenu u kome roditelje sve manje zanima šta im deca rade, ovaj čin jednog roditelja me oduševio - zaključio je ovaj korisnik Tvitera.

Mnogi korisnici pohvalili su potez ovog čoveka, ali neki smatraju da je dete to koje je trebalo da dođe i uputi izvinjenje.

- Lep i iznenađujuć gest - navodi se u jednom od komentara.

