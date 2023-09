'DOLAZI I DO PREKIDA DISANJA' Deca u Srbiji na udaru zaboravljene bolesti sa OPASNIM SIMPTOMIMA - Roditelji, ove tri stvari su ključne za oporavak

Od početka godine u Beogradu je registrovano 18 slučajeva velikog kašlja, a samo u poslednjih mesec dana u Univerzitetskog dečjoj klinici u Tiršovoj lečeno je petoro zaražene dece.

Lekari kažu da poražavajuće da se vratila zaboravljena bolest za koju postoji efikasna vakcina. Prethodnih godina bilo je sporadičnih slučajeva, ali je ove godine zabeležen značajan porast.

Dr Snežana Rsovac, specijalista pedijatrije i dečje plumologije u UDK u "Tiršovoj" kaže da posebno brine što su u poslednjih mesec dana imali čak pet pacijenata obolelih od velikog kašlja. Reč je o odojčadi koja nisu primila vakcinu ili starijoj deci koja nisu vakcinisana.

"Sa smanjenim obuhvatom vakcinacije imamo značajan broj registrovanih pacijenata sa velikim kašljem. U zadnjih mesec dana petoro pacijenata smo imali sa pertusisom. Oni su bili u ranom odojačkom periodu pa nisu primili vakcinu ili su propustili da prime vakcinu", objasnila je dr Rsovac.

Povratak velikog kašlja još jedna je potvrda da nam se vraćaju zaboravljene bolesti za koje postoji efikasna vakcina. Jak antivakcinalni lobi, koji širi poluistine ili neistine, uglavnom na društvenim mrežama, zbunio je roditelje. Mnogi zbog toga odlažu vakcinaciju ili uopšte ne vakcinišu decu.

Smanjen obuhvat vakcinacije, obolenje počelo ponovo da se javlja

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje od početka godine u Beogradu je registrovano 18 slučajeva velikog kašlja. Prethodnih godina zbog korone i nošenja maski nije bilo mnogo registrovanih slučajeva. Prošle godine nije bio nijedan slučaj, 2021. godine bila su dva slučaja, 2020. godine tri, 2019. godine 14, a u godini koja joj je prethodila 29. Najteža situacija u prestonici bila je 2017. godine kada je registrovan 41 slučaj.

Vakcina koja štiti od velikog kašlja ili pertusisa je DTP (di-te-per). Mališani danas primaju petovalentnu vakcinu - Pentaksim koja je zaštita od velikog kašlja, difterije, tetanusa. Primaju je u pet doza. Primarna vakcinacija ide u tri doze i prima se u prvih šest meseci. Prva revakcina je sa 18 meseci, a zatim sa sedam godina.

Mališani danas primaju petovalentnu vakcinu

"Sada je vakcina koja se prima acelularna, jer su delovi bakterije u pitanju. Oni pokreću imunološki sistem da ga prepozna i napravi antitela. Kao svaka acelularna vakcina ona ima vremenski period kada daje najbolju zaštitu", objašnjava dr Rsovac.

Dodaje da se sa smanjenjem obuhvata vakcinisane dece počelo ponovo da javlja obolenje.

Objašnjava da pacijenti koji imaju veliki kašalj prolaze kroz nekoliko stadijuma bolesti, koji mogu da traju i do tri meseca.

"U prvih sedam do 10 dana javlja se curenje iz nosa, temperatura, kijanje, bol u grlu. To nije karakteristično samo za pertusis već i druge respiratorne infekcije. Onda se prelazi u sledeću fazu kada se javlja kašalj u serijama, koji onemogućava manjoj deci da normalno dišu. Čak se nekada javlja i prekid disanja. To može da traje od šest do osam nedelja", navela je Rsovac.

Veliki kašalj izaziva bakterija Bordatela pertusis, koja oslobađa toksine u respiratornom sistemu. Oni se kače za ćelije sluzokože i dovodi do njihovog oticanja. To je razlog, navodi Rsovac, zašto se kod dece i odraslih javlja ta vrsta kašlja.

Upitana može li se na neki način ojačati imunitet deci, ona je rekla da su važni fizička aktivnost, doboljno sna i vitamin D.

Šta je veliki kašalj

Kako je navedeno na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, veliki kašalj je zarazna bolest disajnih puteva izazvana bakterijom. Bolest se uglavnom javlja kod beba i male dece, a lako se prenosi sa osobe na osobu kapljičnim putem.

Prvi simptomi nastaju sedam do 10 dana nakon infekcije i uključuju temperaturu, curenje nosa i kašalj koji se razvija u napade kašlja koji su praćeni zacenjivanjem, a koji kod beba mogu izazvati i nedostatak vazduha. Zapaljenje pluća, konvulzije i encefalopatije su moguće komplikacije kod ove bolesti.

Oboleli su zarazni oko tri nedelje od početka kašlja ukoliko se ne leče. Bolest se sprečava imunizacijom.

