DETALJNA PROGNOZA DO SREDINE OKTOBRA: U ovom gradu u Srbiji jutros izmerena samo 2 stepena

Ovog jutra osvanulo je vedro i veoma sveže jutro, a u mnogim predelima Srbije i vrlo hladno jutro za kraj septembra. U dolinama i kotlinama ima i magle.

Temperature ovog jutra u većem delu Srbije kreću se od 7 do 13°C, u Beogradu je 14°C. Najhladnije je u Sjenici sa 2°C. Kopaonik meri 7°C, Zlatibor 10°C. Od gradova najhladnije je u Požegi i u Leskovcu sa 7°C, kao i u gradovima na jugu i jugostoku Srbije, u Banatu i u Pomoravlju sa 8-9°C.

U delovima Srbije ima i temperaturne inverzije, odnosno da temperatura vazduha raste sa visinom, pa je hladnije u maglovitoj dolini i kotlini, a toplije na sunčanoj planini. Iz ovog razloga vrhovi Peštera toplliji su od Sjenice, Zlatibor od Užica i Požege, a najtoplije u Srbije je na jednom planinskom vrhu i to na Crnom vrhu na istoku Srbije sa 15°C.

Ipak, nakon hladnog jutra, pred nama je sunčan i relativno topao dan.

Maksimalna temperatura biće od 24 do 28°C, u Beogradu do 27°C. Te temperature vuiše su i za pet stepeni od proseka za ovo doba godine.

U toku večeri i noći do severnih predela Srbije očekuje se prodor veoma oslabljenog hladnog fronta, uz manji pad temperature vazdžha i pojačan severozapadni vetar i tek ponegde uz ređu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Ovo pogoršanje vremena u nedelju će se proširiti na ostale predele Srbije, dok će na severu biti suvo.

U nedelju će jutro zbog više oblačnosti biti znatno toplije u odnosu na današnje vedro, pa će jutarnja temperatura biti od 8°C na jugu do 16°C na severu Srbije i u Beogradu.

Tokom dana biće svežije, a maksimalna tempeatura biće od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C, što je ujedno i prosek za ovo doba godine.

Dobra vest je da se značajnije padavine poput onih od prethodnog vikenda ne očekuju, u mnogim predelima će i izostati.

Već u ponedeljak sunčano, tokom dana i toplije.

U utorak i sredu sunčano i ponovo relativno toplo, uz temperature i preko 25°C.

U sredu posle podne u i uveče u severnim, u četvrtak i u ostalim predelima Srbije ponovo prodor oslabljenog hladnog fronta i manje pogoršanje preslikanom ovom što nas očekuje u noći ka nedelji i sutra.

Uslediće tek manji pad temperature vazduha, pojačan severozapadni vetar i tek ponegde slabe padavine.

Potom će u nastavku prve polovine oktobra dominirati snažan anticklon, uz visok vazdušni pritisak, pa će vreme biti stabilno, suvo i sunčano, uz tople dane, ali hladne i maglovite noći i jutra.

Posle 10. oktobra temperature će biti uglavnom preko 25°C, ponegde i do 28°C.

S obzirom na to da je prosek temperature za taj period u Srbiji od 16 do 20°C, vidimo da će one biti poprilično iznad proseka za to doba godine.

