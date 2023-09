Voditeljka Jovana Jeremić je jutros ugostila majku devojčice koja poslednjih godinu i po dana trpi maltretiranje od strane oca, koji se posle 14 godina ponovo pojavio u njihovim životima.

- Moja Lina od kada se rodila nije provodila vreme sa ocem. Od kada se pojavio, on zove u pola noći, mrtav pijan, iživljava se, hoće da mi oduzme dete na silu. Bili smo u Sigurnoj kući kod Vesne Stanojević, i oni su rekli da dete ne može kod oca. Ona ne mora da ide kod takvog oca jer ima 15 godina. On već ima par zabrana prilaska detetu. On je to posle par dana prekrsio... - rekla je majka.

Kako kaže, ćerka joj je ispriala da uvek kada ode kod njega, on priča o njoj, vređa je, naziva pogrdnim imenima...

- To nije primeremo za jednog oca da se tako obraća. On je poslednjih godinu ipo dana viđa, a mi smo rastavljeni od kako se ona rodila... - rekla je majka devojčice.

On nju nikada ne pozove da je pita kako joj je bilo u školi, već samo da bi isključivo vređao nju.

- On je uvek pijan, a što sam ga ja trpela, ne znam ni sama - navela je majka.

Na sudu iznosi laži, advokati ne govore onako kako jeste, priča majka.

- Ja nemam pravo ni a šta, osim da dajem ocu nasilniku dete, jer se njemu može. Ja ne smem da napuštam Palanku zbog njega. Zbog njega je ona jedva upisala školu - priča nesrećna žena.

Autor: