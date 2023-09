Mihajlu je dijagnostikovan zloćudni tumor malog mozga (C71.6 Neoplasma malignum cerebelli lat.sin.)

Simptomi bolesti pojavili su se u vrlo kratkom roku od nedelju dana u vidu jake glavobolje sa povremenim povraćanjem, gubitkom ravnoteže i perifernog vida, potom i krizom svesti nakon čega je specijalističkim i dijagnostičkim pregledima utvrđeno postojanje ekspanzivne lezije u levoj cerebralnoj hemisferi. Hitnom operacijom u Klinici za neurohirurgiju UKCS, uklonjena je tumorska promena, a histopatološki nalaz pokazao je da se radi o tipu tumora: Pediatric type diffuse high-grade glioma, NOS. Konzilijum za tumore CNS odlučio je da su potrebne dalje dijagnostičke procedure i da se lečenje nastavlja primenom zračne i hemi terapije.

Mihajlo je izuzetno simpatičan, energičan i harizmatičan dečak i mali fudbaler kluba Milutinac-Zemun.

Nastavak lečenja planiran je u nekom od inostranih zdrastvenih centara, gde bi se radila i genetska analiza tumora, a porodica se obratila za pomoć zahtevima za nastavak lečenja u mnogim evropskim i svetskim centrima, od kojih se izdvajaju Univerzitetska bolnica u Heildeberg-u , Nemačka, kao i Univerzitetska klinika Tubingen, Nemačka. Kako bi dali najbolju šansu Mihajlu da pobedi bolest, biće mu potrebni skupi tretmani, kao što je hemoterapija, radioterapija, imuno terapija ili protonska terapija. Potrebno je da Mihajlo što pre ode na lečenje u inostranstvo jer je vreme od ključnog značaja za ovu vrstu bolesti.

Sredstva su potrebna za nastavak lečenja u inostranstvu, specijalističke preglede, genetske analize, laboratorijske analize, lekove i suplemente, kao i za putne troškove i troškove smeštaja.

U akciju prikupljanja pomoći, priključila se i OŠ "Lazar Savatić" koja u okviru Dečje nedelje pokrenula humanitarnu akciju.

U okviru Novog vikend jutra, reporter Milan Raonić, razgovarao je sa Mihajlovom nastavnicom iz škole, kao i njegovim drugom koji je sve pozvao da učestvuju u akciji.

- Svaki dan sam sa drugarima tu, skupljamo pare za Mihajla i nadamo se da će što pre ozdraviti - rekao je njegov drug.

Nastavnica Biljana Jencel rekla je da je Mihajlo tokom leta, kada su svi na odmorima, imao priliku da se susretne sa vestima o opakoj bolesti.

- Manje od mesec dana je trajalo sve, on je u rekordnom roku operisan. Tumor je skinut, ali je ostao deo koji pritiska mozak. On je u Beogradu, i sve akcije sprovodimo da bi on došao do genetske analize tumora, i terapije koja se radi u inostranstvu. Tumor se nalazi na jako osetljivom mestu - rekla je ona.

Za sada je opcija Nemačka i dve klinike tamo, a svi mi, zajedno sa roditeljima i prijateljima, nalazimo načine da to bude u nekoj drugoj zemlji.

- Za sada te dve klinike pruzaju uslugu koja je neophodna. Za nedelju dana, od akcije prikupljeno je dva miliona dinara. Hvala svim ljudima dobre volje, i vašoj televiziji - rekla je Jancel.

Mihajlu jako nedostaje škola, otkrila je nastavnica.

- Njegove knjige su i dalje neraspakovane u ormariću - kaže ona potom.

Kako kaže, milioni ljudi šalju pozitivne misli.

Učiteljica Dunja je potom istakla da je današnja humanitarna akcija startovala izuzetno brzo, gde se na poziv, radi priključio i trener FMP-a, nakon čega je organizovana humanitarna utakmica.

- Planiran je niz sportskih, lukovnih i umetničkih aktivnosti, kao i humanitarna aukcija kako bismo prikupili 35 miliona dinara za nastavak lečenja Mihajla Reščenina - rekla je ona.

