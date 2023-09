NAKON NAJAVE POGORŠANJA VREMENA OGLASIO SE I ČUBRILO! Meteorolog otkrio kada nam stiže JAČE zahlađenje

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk nalogu najnoviju vremensku prognozu, i otkrio kakvo nas vreme čeka do sredine meseca.

- Danas krajem dana sa severozapada sledi premeštanje vrlo slabog hladnog fronta koji će ponegde usloviti ređu pojavu kiše ili pljuska, pre svega nad severnim i središnjim delovima regiona. U nedelju malo svežije uz više oblaka, dok bi na jugoistoku regiona ponegde moglo biti slabe kiše ili ređeg pljuska ali će dominirati suvo vreme. Vetar sutra umeren, severozapadni, uveče u slabljenju - piše Čubrilo.

On navodi da će maksimalne temperature danas biti ponegde i oko 27 stepeni, dok će u nedelju biti svežije, uz maksimume od 16 do 27 stepeni.



- U ponedeljak jutro vrlo sveže, na višim planinama preko 900mnv moguć slab, prizeman mraz. Tokom dana ponovo toplije tako da će maksimum biti od +20 do +25 stepeni Celzijusa. Do srede relativno toplo, kada se očekuje premeštanje još jednog, oslabljenog, hladnog fronta uz ređu pojavu slabe kiše, prolazno pojačan seveorozapadni vetar i manje zahlađenje tako da bi se oko 06.10 makismumi kretali od +15 do +22 stepena Celzijusa - istakao je meteorolog.

On dodaje da će oko 09. oktobra moguće suvo, ali nešto izraženije zahlađenje.

- Obzirom da je to dosta udaljen termin i da u ovom momentu nema veće podrške ansamble članova ovog modela verovatnoća ostvarenja tog zahlađenja nije velika. Tek negde posle 13.10. raste verovatnoća konkrentijeg pogoršanja i zahlađenja kada osim kontrolnog, određen deo ostalih ansamble članova niza ima signal za moguće jače zahlađenje, dok i klaster ECMWF-a polovinom meseca takođe ima mogućnost zahlađenja - napisao je meteorolog, i dodao:

- Sumirano, pred nama su dve nedelje pretežno suvog i relativno toplog vremena uz povremena, uglavom, slabija osveženja, dok bi neke značajnije promene vremena moglo biti prema sredini meseca.

