PENZIJA I BEZ DANA RADNOG STAŽA: Da li bi OVA OPCIJA mogla da zaživi u Srbiji?

Socijalne penzije su pitanje koje lebdi u javnom prostoru Srbije već duže vreme, a povod je statistika koja pokazuje da u našoj zemlji broj ljudi starijih od 65 godina bez ikakvih primanja ide i do 200.000 hiljada.

Resorno ministarstvo ima inicijativu da socijalno garantove penzije zažive u Srbiji u naredne dve godine, za šta se naročito zalaže ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, koji uvođenje ovakve pomoći smatra civilizacijskim zadatkom za brobu protiv siromaštva.

Svi moramo dobro da se upitamo šta smo u stanju da uradimo da pomognemo ljudima koji su u zoni siromaštva, to nam je civilizacijski zadatak, to je merilo civilizacijskog uzleta - rekao je on svojevremeno.

Brojni su razlozi zbog kojih ljudi ne steknu pravo na penziju, od zdravstvenog stanja, imovinskog pitanja, neupisan ili nedovoljan staž i drugo. U tom kontekstu ministar naglašava da bi trebalo da imamo svest da ti ljudi bez primanja žive u zoni siromaštva, te da je inicijativa za socijalne penzije u skladu sa konceptom istinske socijalne politike Evrope i savremenog sveta.

Podsećanja radi, minimalna starosna granica za odlazak u penziju za žene je 63 i po godine, što je više za 2 meseca u odnosu na prošlu godinu, dok je za muškarce ostala ista kao u 2022, te se oni mogu penzionisati posle 65. godine i sa najmanje 15 godina staža osiguranja.

Pravo na starosnu penziju osiguranik može steći i sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Veliki procenat žena u ruralnim područijima nema nikakva primanja u starosti niti imaju sopstvenu imovinu ili biznis na osnovu kojeg bi sebi uplaćivale penziono osiguranje. U većini slučajeva su one svoju imovinu prepisale bratu ili muškom srodniku ili je sve prešlo u muževljevo vlasništvo.

Šta je socijalna penzija?

Socijalna penzija bi podrazumevala dobijanje mesečne novčane pomoći države u iznosu od oko 100 evra, što je iznos o kojem se nezvanično govori kada je reč o socijalnim primanjima u Srbiji.

Takođe, ona ne bi bila realizovana iz penzionih fondova kao "klasična penzija", već bi bila isplaćivana kao davanje iz posebnog fonda koji će biti deo potencijalne nove socijalne politike u našoj zemlji, rečeno je iz resornog ministarstva.

Polemike oko ovog pitanja su još uvek aktuelne i mišljenja su podeljena jer neki ističu da bi trebalo iznos prilagoditi budžetskim mogućnostima zemlje, te je iznos od 100 evra upitan. Takođe, potrebno bi bilo dobro utvrditi i kriterijume za dobijanje socijalnih penzija, u prvom redu imovinsko pitanje kao uslov za ovu vrstu socijalnog davanja.

Tri vrste socijalne penzije

Socijalna penzija u različitim vidovima postoji u preko 100 zemalja sveta. Na primer, u SAD se isplaćuje takozvana federalna penzija koja podrazumeva da građani posle navršenih 65 godina dobijaju mesečno oko 1.000 dolara.

1. Univerzalne penzije za koje je potrebno samo da se ispuni određeni broj godina.

Zemlje koje daju ovu vrstu pomoći su Bolivija, Bocvana, Brunei, Kuk ostrva, Gujana, Mauricijus, Novi Zeland, Timor-leste, Namibia, Holandija, Samoa, Sejšeli, Surinam i Kiribati

2 . Univerzalne minimalne penzije koje se garantuju da će osoba preko određenog broja godina imati sigurna mesečna primanja, s'tim što onaj koji se za nju prijavljuje mora da prođe "penzijski-test".

Nju isplaćuju Jermenija, Azerbejdžan, Bahami, Barbados, Belorusija, Bermuda, Kipar, Estonija, Finska, Kazahstan, Kirgistan, Latvija, Lesoto, Litvanija, Maldivi, Moldavija, Nepal, Panama, St. Vincent, Svaziland, Švedska, Švajcarska, Tajland, Turkeminstan i Vietnam

3 . Socijalne penzije na osnovu imovine, ova vrsta socijalne penzije se daje na osnovu testa prihoda i/ili imovine pojedinca, a mnoge zemlje na ovom spisku rade i dodatna testiranja.

Nju daju neke od najrazvijenijih zemalja sveta poput Australije, SAD, Norveške, Francuske ili Velike Britanije.

