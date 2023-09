UPOZORENJE RHMZ, STIŽU PLJUSKOVI! Ovaj deo Srbije večeras na udaru

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio nevreme u Srbiji za večeras. Pljuskovi se očekuju u nekim delovima Vojvodine.

"Tokom večeri u Vojvodini ponegde slaba, kratkotrajna kiša", stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana:

U noći ka nedelji i u nedelju prolazna oblačnost se premešta od severa ka jugu i može uzrokovati retku pojavu kratkotrajne kiše, pre svega na zapadu i jugu Srbije. Dnevna temperatura u padu u odnosu na subotu za 3°C do 5°C. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 16°C, a maksimalna od 22°C do 25°C. Uveče suvo.

U ponedeljak vrlo sveže jutro i pretežno sunčano tokom dana sa prijatnom temperaturom. U utorak nakon vrlo svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. U sredu toplo uz sunčane periode, a popodne dolazi do naoblačenja sa severozapada uz retku pojavu kratkotrajne kiše krajem dana i u noći ka četvrtku. Od četvrtka do nedelje malo svežije sa sunčanim periodima.

