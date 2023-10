Vesić: Počelo asfaltiranje prve deonice Dunavskog koridora

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na Dunavskom koridoru odnosno brzoj saobraćajnici Požarevac - Veliko Gradište - Golubac koja će, kako je rekao, kompletno biti završena do kraja 2025. godine, a potpuno će promentiti način života ljudi u tom kraju, doprineti razvoju turizma i obezbediti dodatne investicije.

"Počelo je asfaltiranje prve deonice Dunavskog koridora", rekao je Vesić prilikom obilaska radova na delu gde je urađena probna deonica asfalta u dužini od sto metara u punom profilu leve saobraćajne trake.

Naveo je da će narednih dana početi da se asfaltira oko kilometar dnevno i dodao da je plan da se do sredine sledeće godine završi leva traka do obilaznice oko Požarevca, da će do kraja sledeće godine Požarevac biti spojen na kompletnu saobraćajnicu u punom profilu, a da će do kraja 2025. godine Dunavski koridor biti završen u potpunosti.

Ministar je istakao da je to jedna od najvažnijih saobraćajnica koje se rade u Srbiji.

"Dunavski koridor će potpuno promeniti način života ljudi ovde, obezbediće dodatne investicije jer investitori dolaze tamo gde ima izgrađenih puteva ili pruga i omogućiti razvoj turizma, poljoprivrede i svega onoga što ide uz izgradnju jedne saobraćajnice", rekao je Vesić i dodao da je zato vizija predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbija saobraćajno poveže.

Ministar je rekao da je Dunavski koridor važan jer će omogućiti da se Veliko Gradište, Golubac i Požarevac povežu sa Beogradom i drugim krajevima Srbije, da se iz glavnog grada do, na primer, Srebrnog jezera stigne za 40-ak minuta, kao i dodatni razvoj ovog kraja.

Naveo je da se sa rumunskom stranom pregovara oko zajedničke izgradnje jednog mosta i da će se videti da li će on biti kod Golupca ili Velikog Gradišta.

"Videćemo gde je najzgodnije, ali je neophodno da se Srbija i Rumunija povežu sa još sa jednim mostom kako bi građani lakše prolazili, kako bi imali više posetilaca na našim tvrđavama koje smo obnovili i kako bi naši ljudi mogli da odlaze u Rumuniju jer je šteta da Rumunija i Srbija, kao dve bratske i prijateljske zemlje, nisu dobro saobraćajno povezane i vreme je da se sada to ispravi. Izgradnja ove saobraćajnice dovodi do toga da razmišljamo o novom mostu i tako je uvek, jedan projekat dovodi do realizacije nekih novih i tako se zemlja razvija", zaključio je Vesić.

Direktor JP "Koridori Srbije" Aleksandar Antić je rekao da je Dunavski koridor izuzetno značajan, ali veoma kompleksan projekat.

Naveo je da je ukupna dužina te brze saobraćajnice 68 kilometara i da su na njoj predviđena 52 mosta i nadvožnjaka, pet petlji i 16 kružnih raskrsnica.

"U ovom trenutku imamo otvorenu trasu u dužini od oko 47 kilometara na kojoj radimo sve vrste zemljanih radova i izgradnju same kolovozne konstrukcije", rekao je Antić i dodao da se trenutno radi na 27 mostova i nadvožnjaka, te da je izrađeno otprilike više od 50 odsto svih betonskih šipova koji treba da se ugrade.

Antić je rekao da je na izgradnji ove brze saobraćajnice trenutno angažovano više od 300 radnika sa preko 200 jedinica mehanizacije, a da je plan da se ta dinamika značajno uveća u narednom periodu, te da se očekuje da će to vrlo brzo biti 500 radnika.

Istakao je da se radovi izvode u skladu sa dinamikom i ugovorom i da postoji velika sinergija svih učesnika na projektu.

"Imamo snažnu podršku države, počev od predsednika Vučića koji je više puta obilazio ovo gradilište i dao dodatni podsticaj svima nama da se radovi realizuju daleko brže od onoga što je u početku bilo planirano", rekao je Antić i dodao da je izuzetno velika i podrška Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

U obilasku radova na Dunavskom koridoru su, između ostalih, bili državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Mihajlo Mišić i pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miroslav Alempić.

