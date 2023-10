SVI PRIŽELJKUJU MIHOLJSKO LETO, A DA LI GA REALNO, MOŽEMO OČEKIVATI?! Meteorolog Đurić otkriva kakav oktobar je pred nama

Pred nama je oktobar, jesenji mesec u kome su dani kraći od noći i koji predstavlja prelaz ka hladnijem delu godine, ali on i te kako zna da izenadi i toplim vremenom, neretko i produžnim letom, kaže u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi čuveni meteorolog Đorđe Đurić.

Prvu polovinu oktobra obeležiće uticaj anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će i vreme biti stabilno, uglavnom suvo, ali i toplije.

Kao i danas i oko 4-5. oktobra očekuje se prodor veoma oslabljenog hladnog fronta, pri čemu će doći do prolaznog naoblačenja, uz pojačan severozapadni vetar i tek manji pad temperature, a slaba kiša biće veoma retka pojava i u većini predela biće suvo.



Maksimalna temperatura danas i u ponedeljak biće od 20 do 25°C, u utorak i u sredu i preko 25°C, potom do subote od 20 do 24°C.

Od 8 do 14-15. oktobra očekuje se sunčano i relativno toplo vreme, koje se može okarakterisati pravim miholjskim letom. Vreme će tada biti sunčano i stabilno. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C.

Da smo već uveliko zakoračilu u jesen podsetiće nas hladne noći i jutra, u mnogim predelima i sa maglom, pa će jutarnje temperature biti od 5 do 15°C.

S obzirom da je prosek maksimalne temperature za početak oktobra od 19 do 23°C, a za sredinu od 16 do 20°C, temperatura vazduha tokom prve polovine oktobra biće uglavnom iznad prosela i to uglavnom za tri do sedam stepeni.

Iako je rano precizirati u potpunosti, drugu polovinu oktobra obeležiće znatno više oblaka i češće padavine, uz hladnije vreme.

Dakle, ono što je sigurno, prvu polovinu oktobra proteći će u Srbiji više u znaku vremena nalik septembarskom nego pravom jesenjem mesecu, a do sredine leta uživaćemo i u miholjskom letu.

