MOLIMO SE ZA MIR, ZA BRAĆU I SESTRE NA KOSOVU: Patrijarh Porfirije održao besedu u Hramu Svetog Save

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i u besedi poručio da je danas više nego potrebno da se molimo za mir, za našu braću i sestre na Kosovu, dodajući da su oni decenijama unazad na "krstu, koji se sada razbuktao".

Patrijarh Porfirije ističe da nam je danas potrebnije više nego išta istinska dubinska prava vera i da znamo da će nam biti po veri onako kako verujemo i onoliko koliko verujemo, navodi se na sajtu SPC.

Napominje da onoliko koliko imamo poverenje u Boga toliko će i Gospod nama uzvraćati, što i jeste čudo, čudo nikada ne prethodi veri. Čudo je uvek posledica vere. I sve ono što biva u našem životu jeste posledica naše vere.

"Najbolji pokazatelj koliko verujemo i kakva nam je vera jeste to koliko imamo smirenoumlja i mira i kako nam je u životu. Tamo gde postoji smirenoumlje, gde postoji mir, tu je mir i oko nas. Danas je više nego potrebno da se molimo za mir, za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Unazad decenijama oni su na krstu, a danas se taj krst razbuktao. Da se molimo da im Bog da pre svega vere i snage i poverenje u Boga, da budemo uvek uz njih, ali da se molimo i za mir za sve one koje žive na Kosovu, jer nije moguće zadobiti mir u sebi i za sebe ako je onaj pored nas nemiran. To je kao u jednoj familiji, u jednoj porodici. Može li muž biti miran ako mu je žena nemirna i obrnuto?", kazao je patrijarh.

Poručio je da se moramo boriti za mir i za našeg bližnje kako bismo imalo mir u sebi.

"Da se molimo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, da apelujemo na one koji bezmalo imaju ključeve mira u svetu, koji imaju moć i silu da te ključeve upotrebe na najbolji mogući način, da te ključeve zaista upotrebe kako bi došao mir na sve ljude na Kosovu i Metohiji i kako bismo svi upravo poput Hananejke molili da Gospod bude sa nama, a onda prepoznao da imamo vere, da imamo poverenja i ljubavi u Njega pa da se onda Njegovom blagodaću, energijom i silom desi čudo i u nama i oko nas i kako bismo ga slavili sad i uvek i u vekove vekova", naveo je patrijarh Porfirije.

Svetoj liturgiji prisustvovali su i mališani iz Gnjilana sa Kosova za koje je patrijarh Porfirije pripremio trpezu ljubavi u Svetosavskom domu na Vračaru.

