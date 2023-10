Svečano obeležavanje jubileja, 85 godina Klinike za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i 100 godina neurohirurgije u Srbiji, počinje 31. oktobra 2023. godine uz bogat naučni program u kojem će učestvovati najveća svetska imena iz oblasti neurohirurgije.

U istom periodu će biti organizovan i Deveti godišnji sastanak Udruženja neurohirurga Srbije (UNHS) i 10. Kongres neurohirurga sa međunarodnim učešćem, pod zajedničkim nazivom Usredsređenost. Posvećenost. Usavršavanje, koji sumarno odražava istoriju srpske neurohirurgije.

Relevantne institucije Republike Srbije su prepoznale značaj neurohirurške edukacije i kontinuirano podržavaju aktivnosti Udruženja neurohirurga Srbije. Sada već tradicionalno, podršku organizaciji ovog značajnog jubileja su dali Predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i sve relevantne institucije Republike Srbije.

Neurohirurg prof. dr Lukas Rasulić kaže da se obeležava 100 godina neurohirurgije u Srbiji, i to je nešto na šta je posebno ponosan. To je nešto, kaže on, što je ceo svet prepoznao.

- Svake godine smo domaćini skupova, prošle godine smo bili domaćini Evropskog kongresa, pre dve godine svetskog. Prva operacija je urađeno 1923. godine, i to je označeno kao dan neurohirurgije u Srbiji. Neurohirurška klinika KC Srbije spada u jedan od najstarijih u sveti i to je nešto na šta smo posevno ponosni - navodi Rasulić.

Kako kaže, ono što je suština je da se naši pacijenti leče u Srbiji.

- Medicina napreduje brzinom svetlosti, i zato moramo da idemo u korak sa tim, što i radimo. Imamo edukacije za mlade hirurge, i radimo na tome. Radimo i za naše doktore i za doktore u Evropi - kaže on.

SVE POČELO DAVNE 1923. GODINE Nastanak neurohirurgije u Srbiji zvanično datira od 1923. godine, kada je Milivoje Kostić, jedan od pionira u oblasti hirurgije na ovim prostorima, izvršio prvu operaciju tumora hipofize kroz nos. Milivoje Kostić je 31. oktobra 1938. godine osnovao posebno odeljenje za neurohirurgiju u okviru Hirurške klinike u Beogradu, a za prvog šefa odeljenja je imenovan njegov brat, Slobodan Kostić. Ovo je bilo prvo odeljenje neurohirurgije u Srbiji i Jugoslaviji, osnovano samo tri godine nakon prvog neurohirurškog odeljenja u Nemačkoj, u Vircburgu.

