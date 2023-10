Mitrović: PR-DC je dobio dozvolu za proizvodnju naoružanja, pravimo proizvode koji su spremni za upotrebu

Dorektor i vlasnik Pink media Group Željko Mitrović istakao je jutros za ''Novo jutro'' da je sajam naoružanja prošao i više nego dobro, gde je potpisano mnogo ugovora, sklopljeno mnogo poznanstava, dobijeno mnogo poziva i dogovoreno puno putovanja i odlazaka na brojne sajmove.

- Svi koji su doživeli demonstracije PRDC-ja, otišli su egzaltirani i oduševljeni. Ne samo da su se uverili da vide, nego su i sami dozali dron, vozili ga, izbacivali granate - rekao je Mitrović.

95 odsto izlagača je izložilo iste proizvode kao prošle godine, a mi smo imali za 50 odsto novih, kaže Mitrović.

Mitrović je dodao da PRDC planira da proširi kapacitete, ali se sve zasnima na ljudima. Kako kaže, softver je u ljudima, oni ga čine živim i atraktivnim proizvodom.

- Krenuli smo od ideje da se bavimo bespilotnim letelicama, a počeli smo da proizvodimo oružje. Najveći deo vojnih industrija u svetu nemaju dobar deo za implementaciju dronova na oružje, i zato smo mi rešili da to radimo. Imamo sjajan tim inženjera u PRDC-ju, i dobili smo licencu za proizvodnju, i sada to radimo na način da pakujemo ful proizvod - rekao je Mitrović.

Prikazali smo i nosač kamikaze koji može da ide na 15 ili 16 hiljada metara. To je leteća mina sa repnim motorom, i njemu je domet 60 kilometara, objašnjava Mitrović govoreći o naoružanju koje je prikazano na sajmu.

- Razlika rakete i ove vrste naoružanja je 40 puta. Razorna moć može biti slična kao neka od raketa. Mi smo za IKA 20 napravili više vrsta naoružanja, protivtenkovske, imamo i automatsko oružje... - dodaje Mitrović.

Mitrović je dodao da su granate precizne na 30 ili 40 metara, međutim kada su veće visine, neophodno je napraviti neke kalkulacije.

- Još jedna stvar je Target, a to je meta, leteća meta koja je jeftinija sedam ili osam puta od običnog drona. Ovo je napravljeno od aluminijuma. On služi za vežbe, jer je toliko oružja i oruđa za protivavionska dejstva, a nije lako dokazati da to funkcioniše i radi. Taj target je bez naših predviđanja napravio revoluciju na sajmu. Došao je jedan visokopozicioniran predstavnik jedne vojske i pitao možemo li odmah da mu spakujemo stotinu komada - rekao je Željko Mitrović.

Miloš Petrašinović dodaje da je sve što je viđeno na sajmu rezultat napornog rada.

- Mnogo je onih koji žele da sarađuju sa nama - rekao je Petrašinović.

Imamo letelicu koja nosi 12 vazduhoplovnih bombi, možemo dron da pošaljemo na 10 kilometara, i koristi se za akcije, ponovio je Petrašinović govoreći o IKA letelici.

- Želimo da pomognemo našoj državi, napravili smo dron koji će da proverava sisteme. U prvih 15 minuta sajma smo prodali velike količine dronova - objašnjava on.

Jovana Letunica je dodala da je uvek važno da se radi i na poslovnom i na privatnom delu, jer je zato uspeh zagarantovan.

- Ja lično volim jako sajmove, jer dobijamo vetar u leđa, novi energiju, da nastavljamo da radimo šta planiramo. Svi žele da fotografišu, da vide kako sve radi - dodala je ona.

Tijana Petrašinović Mileta najavila je naredni sajam u Parizu, pozovajući sve da dođu i pogledaju proizvode PRDC-ja.

- Za nas su sajmovi jako važni, da se posećuju. Sve što proizvodimo ide na sajmove, i tako vršimo promociju - navela je ona.

Saudijska Arabija dolazi posle Pariza, a oni važe za odlične izlagače oružja, dodala je potom.

DRON KOJI ISPALJUJE 12 MINA U 5 SEKUNDI

Tvorac PRDC-ja je potom zajedno sa Petrašinovićem pokazao kako funkcioniše jedan IKA mehanizam, odnosno, kako izgleda ispaljivanje mina.

- Ovo su inertne mine - objasnio je Petrašinović, dodajući da može da ponese čak 12 mina.

- 12 granata može da izbaci za manje od 5 sekundi - objasnio je Mitrović.

- Ideja je da edukacija bude brza, jer vojska očekuje da bilo ko sa edukacijom od nekoliko dana postane pilot - objasnio je Mitrović.

- Ovaj proizvod popunjava rupe i pomaže Vojsci srbije, njihovim minobacačima. Sam ovaj dron može nakon ispaljivanja mina može 10 minuta da ostane na lokaciji, d aizvidi, i da se bezbedno vrati nazad - rekao je Petrašinović.

- 92 odsto proizvedenog jeste nastalo u PRDC-ju - rekao je Željko Mitrović.

- Imali smo sreću i mudrost da ne uništimo Krušik, to je jedna od najvećih kompanija u odbrambenoj industriji. I druge zemlje su imale fabrike kao Krušik pa su ih ugasile. Pravile bi ih sada od blata, ali su zakasnili - napomenuo je potom Mitrović.

Mitrović je istakao da PRDC ima tržište u celom svetu, a jedini problem mogu biti kapaciteti za proizvodnju.

- Imamo pružene ruke, što se kaže - objašnjava Mitrović.

Mitrović je rekao da u dogovoru sa Milošem ne prihvata saradnje, jer PRDC teži ka tome da ostane "Made in Serbia".

- Čim ja nešto radim, odmah se kaže da ja nešto mutim, a ovako mi je lakše. Međutim, i dalje Srbija uvek ima prednost i šta god im bude potrebno daćemo. Želimo i jedan kotigent da poklonimo našoj zemlji. - objašnjava tvorac PRDC-ja, pa dodaje:

- Srpska namenska industrija ide u dobrom pravcu, a kada neko kaže da ima dovoljno za sebe, to je odlična vest - kaže on.

SITUACIJA NA SEVERU KiM Mitrović se dotakao i situacije na Kosovu i Metohiji, navodeći da po ovom pitanju ima lično i duboko razočarenje koje se tiče nas, građana Srbije. - Ispod Kurtijevih objava sam video da ga naši ljudi hvale. Nikada neću razumeti ovo... Sve je u redu kada se sukobljavamo politički, sve je to legitimno zdravo, dobro je da postoji pluralizam, ali kada je zemlja ugrožena nikada nisam razumeo da se ne formira nacionalni konsenzus oko nečega. Setite se Martovskog pogroma, bilo je poginulih, zapaljenih manastira, maltretiranih Srba... Imamo tri mrtva Srbina, oko toga nema svetske polemike. Govorim samo o statistici gde imamo nerešen problem, i kada se približimo rešenju, dolazimo do jedne stvari - Postoji psihopata Kurti, i on s4e neće smiriti dok ne dobije poziciju Zelenskog - rekao je Mitrović. Srbija vodi politiku mira i stabilnosti, i time ćemo se voditi i dalje, siguran sam, napomenuo je Mitrović, pa dodao: - Samo mirno, i daj Bože da ne dođe opet do ovakvih situacija... Ono što je beskonačno vredno je da pronalazimo načine da sačuvamo mir i stabilnost. Ja mislim da bi sada naši prijateljski odnosi sa pojedinim zemljama EU i sa Amerikom bili presudni, i da oni pomognu u očuvanju Mira - dodaje Mitrović.

NIKO NE CENI HRABROST LJUDI KOJI I DALJE ŽIVE NA KiM - Ako ne možemo to da cenimo, da cenimo hrabrost tih ljudi... Onda... Ja nisam hrabar da bih išao tamo... Govorim sve iz solidarnosti prema golorukom narodu, koji čeka svako jutro, svaki dan da li će preživeti, da li će moći negde. Što se mene tiče, ja za te momke tao koji su ostali, i predstavljaju minimum nečega što te ljude čini sigurnim, ali se to nikada ne može nazvati tako... Kada neko zapuca velikim oružjem, nema tu mnogo šta. Rispekt za njih! - kaže Mitrović.

SLOBODA MEDIJA U SRBIJI Mitrović je govorio i o slobodi medija, kao i protestima i šetnjama do zgrade Pinka, navodeći da opozicija nema respekt prema zastavi, koju su isti ti koji su se protiv nje bunili, gađali jajima. - Opozicija prerasta u visok oblik mržnje. Imamo delove u srpskoj populaciji koji više vole Kurtija nego Vučića. Vučića volite ili ne, i takav je odnos prema zastavi, instituacijama, svemu što se zove država. A nerazumevanje šta je država je izgenerisano sa dve najproblematičnije osobine, površnost i povodljivost - priča Mitrović. - Ljudi više oslonce ne nalaze u sebi, već na društvenim mrežama... I usamljeni su, traže da pripadaju nečemu ili nekome, pa taman to bilo i pogrešno. Sve je to ludilo svoje vrste. Treća stvar posle površnosti i povodljivosti je usamljenost. Ljudi su zakačeni za kompjutere i usamljeni su - zaključio je Mitrović.

