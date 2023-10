KAKVA NAS ZIMA ČEKA? Objavljena detaljna prognoza: Poznato kad će pasti PRVI SNEG

Meteorolog Ivan Ristić dao je sezonsku prognozu i otkrio kakvo nas vreme očekuje do kraja godine.

- Početak oktobra veći deo Evrope biće pod uticajem islandskog ciklona i afričkog anticiklona nazvanog "Apolon" koji donosi prave letnje temperature u zapadnu i jugozapadnu Evropu u Španiji maksimumi će se kretati oko 35°C - kaže Ristić i dodaje:

- U drugoj polovini prve nedelje oktobra, tačnije oko 5. oktobra u severnu Evropu dolazi polarni vorteks i donosi hladan artički vazduh, ali i prve snežne pahulje. Hladan artički vazduh kretaće se na istok i jugoistok i do kraje prve dekade oktobra zahvatiće veći deo istočne Evrope. Prvi sneg se očekuje u Skandinaviji, pribaltičkim zemljama i evropskom delu Rusije.

Naš region, a i samim tim naša zemlja biće na granici svih ovih sistema, ali ne bi bilo iznenađenje da deo hladnog vazduha dođe i do nas i uslovi prvo jače jesenje zahlađenje. U svakom slučaju, nakon toga posle Miholjdana 12. oktobra hladan vazduh iz istočne Evrope polako će ustupati mesto toplijem sa zapada i doći če ponovo do porasta temperatura kod nas i na istoku Evrope.

Što se tiče temperatura u prve dve dekade oktobra najviše dnevne temperature biće uglavnom iznad 20°C, u toplijim periodima od 24°C do 28°C a kod osveženja izmedju 20°C i 24°C.

- Jutra sveža sa temperaturama od 10°C do 15°C po kotlinama gde će biti maglovito i niže. Ukoliko bude došlo do prodora hladnijeg vazduha sa severa i severoistoka oko 10. oktobra što nije nemoguće najviše dnevne temperature u tom periodu biće od od 15°C do 19°C a jutarnje će pasti na vrednosti od 5°C do 10°C - najavljuje Ristić.

Nakon ovog kratkotrajnog zahlađenja najviše temperature će ponovo biti u porastu i kretaće se preko 20°C.

- Padavina u prve dve dekade oktobra biće malo uglavnom će oslabljeni talasi nešto svežijeg vazduha usloviti prolazna naoblačenja i kratkotrajno pojačan vetar.

Vreme u novembru

Prema najavi Ristića treća dekada oktobra i početak novembra donose kraj miholjskog leta i promenu sinoptičke situacija sve više oblaka krenuće prema našem regionu i doneti prve prave jesenje kiše.

- Trend kišovite jeseni nastaviće se u novembru tako da se usled velike količine kiše u pojedinim danima očekuju i bujične poplave. One nastaju kada količina padavina za kratko vreme predje 20mm u naseljenim mestima i 40mm u planinskim - objašnjava Ristić i dodaje.

- Temperatura će biti u skladu sa kalendarom i biće u postepenom padu tokom novembra jutarnje od 2°C do 8°C a najviša dnevna od 7°C do 15°C. Polarni vorteks ove godine biće slab i podeljen na tri dela. Jedan će biti nad Severnom Amerikom, drugi nad Sibirom, a treći najvažniji za nas baš iznad severne Evrope. To će otvoriti mogućnost da zima 2023/2024 bude kao što smo imali nekad, da temperature budu u granicama normale i puno snega koji će doneti cikloni sa centrima u južnom Jadranu i Egejskom moru - objašnjava meteorolog. Prvi sneg ali i snežni pokrivač u Srbiji prema sadašnjim prognozama se očekuje sredinom decembra, mada nas neće iznenaditi ako ga bude i ranije.

U decembru malo sunca a puno oblaka i niske oblačnosti ponegde i magle, nastavlja se trend da će biti više padavina ali sada i snega.

- Jutarnje temperature od -3°C do 3°C a najviše dnevne od 2°C do 7°C. U danima sa snežnim pokrivačem i vedrim noćima očekuje se slab i umeren mraz od -10°C do -5°C i maksimalnom temperaturom oko 0°C - najavio je Ristić.

Vreme u januaru

- Najhladniji ali i najsnežniji period ove zime biće kraj decembra i prva polovina januara, totalno drugačiji scenario nego prošle godine kada smo za Novu Godinu sedeli u kafićima - kaže meteorolog Ristić.

