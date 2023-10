Novosađanka povređena zbog bahatog vozača autobusa: Pala sam na pod, a dete preko mene!

Novosađane je juče potresla objava jedne sugrađanke, koja je doživela incident u gradskom prevozu. Naime, zbog nemara vozača pala je u prevozu i to sa dvoje dece, dok su svi prisutni vikali da zaustavi vozilo, ali prema rečima ove žene, to se nije dogodilo.

Kako kaže u objavi na Fejsbuku, povređena je u autobusu broj 8, oko 17 sati na stajalištu u Kisačkoj ulici.

- Krenula sam sa starijim detetom i bebom u kolicima da izlazim iz autobusa. Iako smo mu svi vikali da ima izlaz, i u toku toga, kao i pre, (svi prisutni, ne samo ja), on je za dve sekunde zatvorio vrata. Brzo sam povukla kolica da ne uhvate bebu, vozač je dodao gas, i zaokrenuo naglo u Jovana Subotića. Ja sam odletela na pod, starije dete na mene, a kolica napred. Jedna divna žena (hvala joj beskrajno), koja je najviše apelovala na vozača da stane, je prihvatila kolica, ja sam ostala na podu, i nisam mogla da se podignem sigurno minut-dva - prepričava uplašena Novosađanka.

Na svu sreću, sugrađani su pokazali da još uvek ima dobrih ljudi koji su spremni da pomognu u svakoj situaciji. Tako je nekolicina studenata pomogla ženi da ustane, a onda su zajedničkim snagama pokušali da zaustave vozača.

- Od stajališta do Uspenske (sledeće stajalište) svi prisutni su apelovali na vozača da stane, čak su dva studenta otišla ka njemu, on jednostavno nije reagovao. Bilo nas je 20ak u autobusu. Većina nas je ušla kod Mol pumpe u Hadži Ruvimovoj. Pogled ka nama mu je bio raščišćen, videla sam ga u retrovizoru i pre 'pokušaja' izlaska, i kada su me 'podigli' - priča ona.

Kako dodaje, ovim putem pokušala je da pronađe svedoke iz autobusa kako bi joj pomogli u daljem sudskom procesu, i u tome je i uspela.

- Javili su mi se već svedoci koji će rado pristati da svedoče. Hvala puno Novosađanke, divne, divne žene! Mnogo možemo kad se ujedinjimo. Jako sam zahvalna svima na svakom korisnom savetu i informaciji - napisala je ona kasnije u komentarima.