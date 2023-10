Kako jesen odmiče tako se bliži i kraj sezonskih radova u voćnjacima i njivima u plodnim pomoravskim selima. Ostalo je još vrednim poljoprivrednicima da konačno oberu jabuke, izvade krompir ali i završe sezonu paprika.

Ove godine povrće posebno po tome što je neophodno za čuveni delikates - ajvar, na pijačnim tezagama i marketima dostiže cenu i do 220 dinara po kilogramu, pa mnogi kažu da će se ajvar sa pravom zvati sprskim kavijarom.



Radio na njivi, mučio se, a onda mu je sinula ideja: Boban iz Donje Lokošnice osmislio novu metodu sušenja paprika

Nije našla posao arheologa, ali njegovu platu zarađuje na belom luku! Verica je diplomirala na Filozofskom fakultetu i nije se libila motike: "Ulaganja mala, a dnevnica dobra".



- Paprika iz pomoravskih sela nadaleko je čuvena po svom kvalitetu, po boji, odličnoj strukturi, zato sve što se nabere sve se i proda. Ljudi ne pitaju za cenu. Istina je da negde koštaju i preko 200 dinara, ali ja svoju papriku prodajem za 180 dinara i svi srećni i zadovoljni, kaže za RINU Dana Dukanac iz sela Viljuša kod Čačka.

Njene paprike daleko se prepoznaju i čuvene su po posebnoj krupnoći, tako da ukoliko uzmete da njih pravite za ručak umesto čitavog kilograma, dovoljna su vam njena samo jedan ili dva primerka i može da jede čitava porodica.

- Uprkos poplavama i gradu koje su zahvatili ovaj naš kraj, rod je dobar ove sezone. Međutim, moram da kažem to je paprika koja je ostala posle svih neprilika i da je i šteta pola - pola, da nije bilo vremenskih neprilika bilo bi sve duplirano. Ovde možete da nađete papriku težine i do 450 grama što znači da su u kilogramu dve do tri paprike”, kaže Dana.

Ona dodaje da se već godina bave proizvodnjom paprike, tako da im je plasman paprika već osiguran i da imaju stalne mušterije.

Autor: