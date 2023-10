Veliki dan za srpsku svetinju: Manastir Mileševa u subotu proslavlja ktitorsku slavu i sećanje na kralja Vladislava

U subotu 7. oktobra Eparhija mileševska proslaviće praznik Svetog kralja Vladislava, ktitorsku slavu manastira Mileševe, slavu Eparhije mileševske i slavu radija Mileševe. Da bi još jednom proverio kako teku pripreme za obeležavanje ovog velikog dana za manastir Mileševu i Eparhiju, Episkop mileševski Atanasije obišao je manastirski kompleks.

U porti manastira Mileševe vladika Atanasije, održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio javnosti šta će se sve dešavati na dan slave. Vladika je ukazao na važnost i veličinu praznika koji predstoji.

– Za nas je to veoma značajan dan. Za sve Srbe, a posebno za one koji žive na prostoru Eparhije mileševske, jer je kralj Vladislav pokrovitelj Mileševske eparhije. I ove godine ćemo se potruditi da taj dan obeležimo kako treba, a to pre svega, znači molitveno, liturgijski. Očekujemo da će Božanskom Liturgijom načalstvovati Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, uz sasluženje više episkopa naše svete Crkve. Proslavu ćemo, kao i obično, preobraziti u svenarodni sabor, i sadržaće veći broj kulturno-umetničkih događanja - rekao je vladika Atanasije za RINU.

On kaže, da je specifičnost ovogodišnjeg proslavljanja u intenzivnijoj molitvi za sunarodnike sa prostora Кosova i Metohije koji nastavljaju sa hrišćanskim načinom života, i na svojim ognjištima nastoje da opstanu. Vladika je pozvao sve učesnike ovogodišnje proslave da pojačaju molitve za sve njih.

Vladika je na kraju pozvao verni narod da u što većem broju dođu i uzmu učešća u Božanskoj Liturgiji, kako bi na što dostojniji način proslavili Svetog kralja Vladislava.

Episkop Atanasije je obišao i prostorije radija Mileševe i tu sa radnicima razgovarao o radu ove medijske kuće i problemima sa kojima se susreću.

Vladika je obećao da će Eparhija, koliko joj to mogućnosti budu dozvoljavale, učiniti sve da radio Mileševa uspešno nastavi svoj rad, imajući pre svega u vidu činjenicu da je ovo jedina verska radio stanica na prostoru naše cele eparhije.