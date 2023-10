'DEVOJČICE SU PLAKALE, ŠOKIRANI SMO' Vlasnik agencije otkriva nove detalje tragedije sa ekskurzije u Italiji: Provere se moraju rigoroznije sprovoditi...

Vozač autobusa koji je juče odvezao grupu maturanata Medicinske škole "Draginja Nikšić" iz Sremske Mitrovice na ekskurziju u Italiju istog dana, posle 16 sati putovanja, preminuo je sinoć tokom večere u hotelu u Lidu di Jesolo, kako se pretpostavlja, od posledica srčanog udara.

Maturanti ove škole su juče dana krenuli na putovanje ka severnoj Italiji, koje po programu traje do subote. Međutim, prve večeri je došlo do tragedije kada je jednom od vozača pozlilo. Nastavnici i lekar koji se nalazi kao pratnja učenika na ovoj ekskurziji pokušali su reanimaciju, ali nisu uspeli da ga spasu i čovek je ubrzo preminuo. Nesrećni slučaj uznemirio je đake koji su te večeri prespavali u hotelu i danas nestavili put do Verone.

Učenik P. J. rekao je za Kurir da su se njegovi vršnjaci vrlo potresli, ali da su se u toj situaciji ponašali pribrano i pokušali da daju svoj doprinos, kako njihov budući poziv nalaže. Vozača su prvo primetili maturanti koji su odmah obavestili profesore. Pozvali su i Hitnu pomoć, ali nažalost, vozač je preminuo.

- Deca su nam rekla da su primetila da se vozač nije osećao dobro dok su bili sa njim u trpezariji hotela. Kažu da su videli da je klonuo glavom i da se nije pomerao. Dežurni lekar koji je bio u pratnji maturanata pokušao je reanimaciju dok su čekali Hitnu pomoć, ali nisu mogli da ga spasu - rekao je za Kurir jedan od roditelja i dodao:

- Đaci su uznemireni, uplašeni, nekoliko devojčica je plakalo. Šokirani smo zbog iznenadne smrti tog čoveka, ali i zabrinuti za decu. Provere se moraju rigoroznije sprovoditi. Deca će pregurati ovo, mi im pružamo utehu ovde od kuće, ali svašta nam prolazi kroz glavu otkad smo čuli za ovu tragediju.

Petar Knežević, vlasnik novosadske turističke agencije "Grand tours", koja je organizator putovanja, rekao je za Kurir da je agencija odmah poslala zamenskog vozača.



- Prema programu putovanja deca danas idu samo do Verone i vraćaju se u hotel u Lidu di Jesolo gde će prespavati. Svakako turu može da odradi jedan vozač kako će i biti tako da plan putovanja neće biti ugrožen. Drugi vozač koga smo poslali stiže u večernjim satima tamo, prespavaće i sutra odmoran nastaviti put i redovan program. Tragedija koja se desila je strašna, mogla se desiti bilo gde, ali zbog toga neće biti nikakvih promena što se tiče ekskurzije - kaže Knežević:

Đuro Maričić, direktor Medicinske škole "Draginja Nikšić" potvrdio je Sremskoj televiziji da su maturanti na ekskurziji imali nesrećan slučaj.

- U toku večere preminuo je vozač jednog od autobusa. Moji nastavnici i lekar pokušali su reanimaciju, do dolaska Hitne pomoći. Deca su dobro, ekskurzija je nastavljena po planu - napisao je Maričić.

- Pre svakog putovanja po zakonu policija pregleda dokumenta vozača kao i vozilo koje ide na put. Vozač ne može da vozi bez lekarskog uverenja, a radi se i alkotest i test na psihoaktivne supstance. To je zakonska obaveza koju je u ovom slučaju proverila policijska uprava u Sremskoj Mitrovici i ustanovljeno je da je sve u redu.

