JUTRO HLADNO, POTOM PRETEŽNO SUNČANO! Ovo je vremenska prognoza za danas

Jutro hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije sa kratkotrajnom maglom.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura od 5 do 12, u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 9 do 12 stepeni, a najviša dnevna oko 21 stepen.

Prognoza za narednih sedam dana

Jutra će biti hlada, a po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije može se očekivati i kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i dnevnu temperaturu u većini mesta od 23 do 27 stepeni.

Samo se u nedelju očekuje prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.

