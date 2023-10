EL NINJO LAGANO STIŽE: Evo kako će ovaj FENOMEN uticati na vreme u Evropi i regionu!

Prema najnovijoj prognozi, izvesno je da će na vreme u Evropi i na naš region uticati jedan od najpoznatijih fenomena klimatskih sistema El Ninjo.

Prognoza "Severe Weather Europe" predviđa da će El Ninjo uticati na predstojeću zimu. El Ninjo je, kako objašnjavaju meteorolozi, jedna od faza složenog sistema pod nazivom El Ninjo – južna oscilacija (ENSO), zbog čega su El Ninjo i ENSO često u upotrebi kao sinonimi.

U pitanju su oscilacije u određenim periodima u karakteristikama okeana i atmosfere tropskog dela Pacifika. Nastaju kao posledica interakcije između vazduha i vode, a mogu da se uoče putem izmene temperatura površinskog okeana. Fenomen prate i promene struja u okeanima, vetrova, pritiska u atmosferi i drugo.

Postoje tri faze – prva je neutralna, druga topla faza je najpoznatija i zove se El Ninjo, dok je treća hladna faza La Ninja.

Uticaj El Ninja na Evropu

Things are starting to get "juicy" with a polar jet branch and an amped sub-tropical jet. El Nino pattern looking more evident with the forecast models. pic.twitter.com/veFfti7rLH