ZAŠTO DLAKA MILETA VRLANCA DONOSI SREĆU: Posebno ga opsedaju devojke, a on na biciklu za poslom pređe po 800 kilometara mesečno

Kažu da donosi sreću. Zbog toga ga devojke neretko zaustavljaju da išcupa dlaku iz četke da bi se što pre udale, mladi da bi im se posrećilo da nađu posao, treći pak da im rastera maler, a mnogi se još uvek late dugmeta kada ga ugledaju i požele želju.

A on, odžačar Miodrag Vučković iz Vrlana kod Svilajnca, poznatiji kao Mile Vrlanac, i nije baš srećan što mora da se penje po visokim krovovima, što je vazda garav, što miriše na garež i što tim poslom mora da se bavi, iako već ima - 67 godina!

- Upravo sam sišao sa dimnjaka kamina, visokog 15 metara. Sreća da se ne plašim visine, da sam sitne konstitucije i da ne pijem. Pošto radim sam, vežem stubu za mertek da se ne bi pomerala i posle se lako krećem. Sad sam izašao kroz prozor i popeo se na krov - priča Miodrag za "Novosti".

Dimničarskim poslom bavi se već 17 godina, otkako je ostao bez posla u svilajnačkom "Kompu". Pošto je sam čistio svoj odžak, a kako je saznao da u Pomoravskom okrugu gotovo da nema odžačara, opremio se potrebnim alatom, sve sam naučio i počeo da čisti dimnjake.

Posla ima napretek, jer uskoro počinje grejna sezona, pa ne zna kod koga će pre da radi. Pošto je jedini odžačar u kraju, zovu ga iz svilajnačke, despotovačke, žabarske i petrovačke opštine. Zanimljivo je da na posao odlazi biciklom, jer on, za razliku od automobila, ne iziskuje nikakve troškove.

- Dnevno prelazim od 25 do 40 kilometara, a mesečno oko 800 kilometara. Najviše, četiri sata, putovao sam do Vlaškog Dola. I tek onda krećem na posao. Krenem izjutra, pa uveče kad se vratim kući. Ne mogu da stignem koliko me jure, jer će uskoro da počnu da se greju, pa odžak mora da bude čist. Svi se sete da to treba da urade kad počne jesen - kaže odžačar.

Dnevno može da očisti četiri dimnjaka, ili samo dva kamina, jer oko njih ima mnogo više posla. Ako odžak nije mnogo zaprljan, očisti ga za pola sata do sat, a ako je začepljen smolom od uglja ili postoji neki drugi problem, treba mu od tri sata do šest časova.

- Težak je to i veoma prljav posao. Još kad neko pokuša sam da očisti dimnjak, pa u kaminu zaglavi teg, izginem od posla. Silno se namučim dok ga ne izvadim. Mukotrpno je probijanje čepa koji se stvorio, jer moram da znam kako i čime da ga probijem. Sve je poskupelo, a ja cenu nisam menjao. Naplaćujem dve hiljade dinara po dimnjaku. Ima i onih koji mašinsko čišćenje odžaka naplate i po 50 evra. Ja ne mogu da uzmem toliko para od ljudi - veli Miodrag.

Ovaj vredan i pošten Vrlanac priznaje da mu je sve teže da se penje po krovovima i da se bavi poslom odžačara. Kaže da će da radi još koju godinu i da će potom da ode u zasluženu penziju.

