NOVINE U LEČENJU AGRESIVNOG KARCINOMA: Naučnici napravili pomak u terapiji metastatskog RAKA DOJKE

Tim istraživača sa Medicinskog univerziteta u Beču došao je do otkrića koje bi moglo pozitivno da utiče na lečenje agresivnog vrsta raka dojke za koji trenutno postoji vrlo malo efikasnih terapija. Naučnici su otkrili da uspavane tumorske ćelije koje prežive hemoterapiju mogu biti ciljano uništene pomoću inhibicije specifičnog proteina zvanog P-glikoprotein (P-gp).

Trostruko negativan je posebno opasan oblik raka dojke, a karakteriše ga rani recidiv i loša stopa preživljavanja. Do sada su postojale samo ograničene mogućnosti lečenja, a protokoli hemoterapije često nisu dovoljno efikasni. Otpornost na terapiju, gde ćelije raka ne reaguju na konvencionalne tretmane, dugo je predstavljala veliki problem. Međutim, istraživački tim sada je otkrio zašto se to dešava i kako se to može sprečiti.

Određene ćelije raka izbegavaju hemoterapiju tako što ulaze u takozvano uspavano stanje. Takve ćelije raka mogu da ostanu neotkrivene nekoliko meseci ili čak godina pre nego što ponovo počnu da se razmnožavaju i dovedu do relapsa tumora. Iako su citotoksični agensi manje efikasni protiv ćelija koje se ne dele, ćelije koje su otporne na lekove moraju onda stvoriti dodatne mere zaštite kako bi se izborile sa toksičnim efektima hemoterapije. Studija je sada otkrila da se to delimično dešava kroz aktivaciju proteina zvanog P-glikoprotein (P-gp), koji pomaže u čišćenju ćelija od sekundarnog oštećenja izazvanog hemoterapijom.

"P-gp je poznat kao protein koji može da ekportuje hemoterapijske lekove iz ćelija, ali njegova uloga u zaštiti uspavanih ćelija tumora do sada nije bila poznata. Otkriće da P-gp protein pomaže pri uklanjanju toksičnih lipida iz malobrojnih preživelih ćelija tumora predstavlja slabost koja se može eksloatisati kako bi se sprečila ponovna pojava bolesti, odnosno relaps. Dobra stvar je to što već postoje lekovi koji mogu da blokiraju ovaj protein, pa možemo i da ispitamo i dokažemo našu hipotezu”, objašnjava Gergeli Szakacs, vođa istraživačkog tima.

U ispitivanju koje je sprovedeno na miševima, produžena inhibicija P-gp pre početka pojave rezistencije na lek značajno je produžila preživljavanje kod miševa, što ukazuje da kritična populacija ćelija raka tolerantnih na lekove može biti ciljana blokiranjem P-glikoproteina. Ovi rezultati bi mogli da znače da bi u budućnosti pacijenti sa trostruko negativnim rakom dojke imali veće šanse za potpuno izlečenje. Trenutno, istraživači rade na protokolu primene ovih nalaza u kliničkoj praksi kako bi pacijenti koji boluju od ove vrste raka dojke imali uspešnije lečenje. Nalazi, objavljeni u časopisu Drug Resistance Update, mogli bi da predstavljaju korak napred u lečenju ove vrste raka.

Autor: