KOLIKO JE OPASNO SALO NA STOMAKU? Nutricionistkinja Raičević razbila sve zablude oko dijeta: Evo šta kaže za autofagiju koja je zaludela celu planetu!

Salo na stomaku predstavlja realnost mnogih ljudi i može se pojaviti kod bilo koga, nevezano za uzrast ili pol. Svako ko se ikada susreo sa ovim problemom zna kako može biti teško i mukotrpno otarasati se sala na stomaku. Čak i ako uspeju da se reše suvišnih kilograma sa svih ostalih delova tela, neretko se dešava da upravo ostane salo u regiji stomaka.

Nutricionistkinja Milka Raičević kaže za Pink da salo na stomaku muči i malu decu. Kako kaže, nijedna plesačica ne može da bude bez ''salceta'' trbušnog, međutim, ono što je problem jeste salo unutar nas, odnosno, oko organa.

- Fizička aktivnost će da uradi veliki deo posla u skidanju. Kada god imate nečega viška, vi ste to sami uradili. Genetika, loše navike, slaba fizička aktivnost dovode do toga da imate unutarnje salo - priča ona.

Kako je navela, gojaznost jeste rizik za svaku bolest, što je dokazano tokom pandemije kovid.

- Mi grešimo od ujutru, instant hrana, musli sa vodom, kiselo mleko... To je ono što nas dovodi do bolesti. Ta hrana je naš najveći neprijatelj. Ne znamo da žvaćemo, ne unosimo dosta pljuvačke. Znamo da kada pojedete 4 voćke to možete rasporediti u toku celog dana - navela je.

Kada su u pitanju dijete, doktorka kaže da su ljudi previše ušli u začarani krug.

- slušam o autofagiji... Ljudi jedu osam sati, pa osam spavaju, spavaju jer su gladni... Ja sam više za zdrave varijante... Sport, šetanje, teretana, smeh, zdrav san, zdrava ishrana, sve to možemo da primenimo, i da skinemo salo sa stomaka - rekla je ona potom.

Autor: