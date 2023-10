STRUJA, DRVA, PELET ILI UGALJ? Evo na šta je najisplativije grejati se tokom zime: Računica pokazala tačno u dinar!

Električna energija od 1. novembra poskupljuje za osam odsto, a računica pokazuje da je grejanje na drva finansijski najisplativije ukoliko se kao parametri uzmu prosečan stambeni prostor od 60 kvadrata, šest meseci grejne sezone i prosečne cene čvrstih goriva, ogrevnog drveta, peleta i uglja.

Prema računici Agencije za energetiku, za grejanje celokupnog stambenog prostora od 60 kvadrata, pri temperaturi od 20 stepeni, 16 sati dnevno, tokom 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh, odnosno 150 kWh/m2, što predstavlja prosečnu potrošnju tokom zime. Prema ovoj računici i novoj prosečnoj ceni kilovat-sata od 14,29 dinara/kWh, građani bi za grejanje na struju tokom cele grejne sezone u proseku platili 128.610 dinara, odnosno 21.435 dinara mesečno.

Povoljnije nego lane

Više od 700.000 domaćinstava u našoj zemlji se greje na ogrevno drvo, a njegova cena je gotovo prepolovljena u odnosu na minulu jesen kada je kubni metar koštao 12.000 dinara. U predsezoni kubik drva se može naći već od 6.000 dinara "pored puta" pa sve do 12.000 dinara koliko koštaju iscepana i spakovana drva u Beogradu. Uzimajući u obzir ove cene i procenu prosečne potrošnje ovog ogrevnog materijala, troškovi za jednu grejnu sezonu za prostoriju od 60 kvadrata iznosili bi oko šest metara drva, što bi na kraju iznosilo najmanje 36.000 dinara, što je negde oko 6.000 dinara mesečno. Treba svakako napomenuti da u ovu cenu nije uračunat prevoz, kao ni usluga sečenja drva, ali računica pokazuje da je i sa tim troškovima grejanje na drva i dalje tri puta jeftinije nego na struju.

S druge strane u Srbiji ima oko 110.000 domaćinstava koja se greju na pelet, a ako uzmemo u obzir da je za jednu šestomesečnu grejnu sezonu domaćinstvu potrebno oko dve i po tone peleta, potrošači će ove zime morati za ovu vrstu ogreva da iskeširaju minimum 64.000 dinara budući da je ovogodišnja cena od 32.000 do 37.000 dinara po toni. To bi značilo da mesečni troškovi izlaze oko 10.600 dinara.

Ugalj iz Kostolca

Za penzionere može u dve rate

Iz Termoelektrane Kostolac upućen je poziv udrženjima penzionera, invalida rada i sindikalnin organizacijama Požarevca da dostave spiskove članova zainteresovanih za kupovinu kostolačkog uglja. Za one koji do sada nisu nabavili prijavljivanje traje do 20. oktobra. Cena je 8.800 dinara po toni sa prevozom, a penzioneri koji se sada prijave moći će da plate u dve rate. Za sada nije ograničena količina.

Takođe, računica pokazuje da je za grejanje stana od 60 kvadrata, tokom šest meseci, dovoljno najmanje tri tone uglja koji ove godine košta od 15.000 do 30.000 dinara. Domaćinstva koja se greju na ugalj ove zime treba da izdvoje minimum 30.000 dinara za ogrev.

Dejan Stojanović

Grejna sezona počinje 15. oktobra

Toplane su od ponedeljka počele tehničke probe sistema, u toku je ugovaranje energenata, a toplane traže veće cene grejanja od pet do 30 posto. Direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je za RTS da se remonti toplana privode kraju i da su stvoreni uslovi za bezbedan početak grejne sezone 15. oktobra. Govoreći o povećanju cena grejanja, Stojanović kaže da je u 22 lokalne samouprave cena povećana.

- U ovom trenutku, ono što su jedinice lokalne samouprave odobrile, od njih 60, povećale su cene 22. Razlozi za to što za dve godine lokalne samouprave nisu davale saglasnost za korekciju cena.

Toplotne pumpe

Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Kurir da se razliku od prethodne sezone ove godine tržište vratilo u normalu.

- Centralno grejanje bilo i ostalo najbolje, ne nužno najjeftinije, ali kada se uračuna rad oko loženja/premeštanja/cepanja čvrstih goriva onda je svakako lepša varijanta. Na drugom mestu su čvrsta goriva uključujući pelet. Kada se doda i inflacija skoro su prepolovljene realne cene. Grejanje na struju je isplativo ukoliko se akumulira noću i ne ulazi u crveno. U suprotnom to je put u velike troškove - navodi Stevanović i dodaje:

- Toplotne pumpe su rešenje budućnosti za individualno grejanje. Jedino je problem kod njih što traže početnu investiciju. Što se tiče mazuta i lož ulja dosta je skuplje od drugih opcija, dok je gas takođe odličan izbor. Sve u svemu nakon što se nismo smrzli zbog rata, nastavlja se po starom, razlike u cenama nisu velike, posebno ko je kupovao letos čvrsta goriva.

TABELA/ Cene grejanja za šestomesečnu sezonu

Vrsta Cena

Drvo 36.000-72.000

Ugalj 45.000-90.000

Pelet 80.000-92.500

Struja 128.610

*Iznosi u dinarima

Autor: