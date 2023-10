ZA 4 SATA 50 EVRA! Ovo su najplaćeniji i najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

Dodatni ili mini poslovi su veoma dobra prilika za dodatnu zaradu ukoliko ste već zaposleni, ali i ukoliko niste, pomoću njih možete da zaradite količinu novca koja uopšte nije zanemarljiva.

Dosta su zastupljeni u stranim zemljama gde većina ljudi radi i po dva posla, a postaju sve aktuelniji i kod nas.

Kada govorimo o mini poslovima u njih obično spadaju: dostava, dodatni časovi (na primer predavanje stranih jezika), spremačice, bejbisiterke, berači voća (kada je sezona)... Sve zavisi od vaših veština i interesovanja, a za neke je dnevnica i do 50 evra.

Časovi engleskog za strance

Većina ljudi koja dobro barata stranim jezicima danas to može i da unovči. Engleski jezik je definitifno najkorišćeniji i najpopularniji jezik, a oni koji ga već znaju i tečno govore mogu to znanje i da unovče bez mnogo napora.

Ono što je dobro kod ove vrste dodatnog posla, jeste što vi sami određujete koliko časova ćete dnevno imati kao i u kom će to terminu biti, a još jedna prednost je što su sada sve popularniji online časovi, i bez mnogo uloženog truda možete sebi da obezbedite dodatnu zaradu.

Dostava

Čini se da je ovo zanimanje najviše dobilo na popularnosti tokom pandemije korona virusa, posao dostavljača je uvek bio tražen, ali nikada kao tada. Hrana, lekovi, namirnice, pisma, paketi sve to treba dostaviti od tačke A do tačke B, a satnica iznosi od 13 do 18 evra za ovaj posao.

Pored toga što se zaradi stanica ili dnevnica koja je već dogovrena, dostvaljači neretko dobijaju i bakšiš što je dodatni izvor zarade, a često imaju i plaćeno gorivo ukoliko koriste svoje vozilo tokom dostave.

Spremačica

Posao spremačice je posao gde može dobro da se zaradi, a može dobro da se zaradi. Za ovaj posao uglavnom se opredeljuju žene koje imaju već primarni posao, a ono što olakšava kod ovakvih poslovaje što sami možete da diktirate vreme spremanja stana ili kuće.

Satnica za ovaj posao obično se kreće od 600 do 700 dinara. Tako da na mesečnom niovu to može da bude lepa dodatna cifra.

Branje voća

Dnevnica za berače voća ide i do 6.000 hiljada kada je sezona branja, a poslodavci neretko nude i smeštaj i hranu. Ovo često znaju da budu teški poslovi, koji se rade na suncu, ali zarada je veoma dobra.

