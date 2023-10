SRPSKO ČUDOVIŠTE IZ LOH NESA: Misterioznu neman podno Rtnja niko nije uspeo da uslika - kažu da je OGROMNA

Meštani Vrmdže podno Rtnja kažu da misteriozno biće privlači kako domaće, tako i strane turiste. Ipak, iako su priče razne, Vrmdžila do sada niko nije uspeo da uslika.

- Pa čuo sam, to se priča, ja ne znam da je neko vidio to, šta je i kako je. Kažu kao zmajevi, ja ne znam šta. Možda imale legende i o zmajevima. To je neko čudovište. Liči kao taj monstrum kao od Loh Nesa. To je najverovatnije oni misle na vile. Te vile, vile veljaci, koji su u tom vilinskom svetu. Možda na to su mislili i to veruje narod to - pričaju meštani sela podno Rtnja.

Selo Vrmdža nalazi se na nekih 230 km od Beograda i ako čudovište neko negde spava u Srbiji, velika je verovatnoća da je to baš ovde ispod planine Rtanj. Za ovu planinu vezuju se mnoge misterije, vanzemaljci, avioni koji nestaju i prelaze u drugu dimenziju, piramida, pa čak živi i priča da je Rtanj jedino mesto koje će preživeti smak sveta. Zašto se onda Vlasina ne bi sakrila baš ovde?"

Kako kažu meštani, legenda o Vrmdžili nastala je upravo zbog piramidalnog oblika planine, koji izaziva najviše pažnje.

Da ima neke posebne energije u ovoj planini niko ne spori. Iako kažu da niko nije video čudovište, tvrde da se čudne stvari dešavaju. Meštani kažu da je priča raznih, pa se nadaju da će, u eri savremene tehnologije, neko uspeti da usnimi misterije koje vidi.

Vrdžmilo je, kako mnogi smatraju, nastalo po ugledu na čuvenu Nesi. Čudovište iz jezera Loh Nes u Škotskoj od 30ih godina prošlog veka postalo je planetarno popularno. Čak se pojavio i niz fotografijana kojima se navodno Nesi nalazi, i nikada nije sa sigurnošću dokazano šta spava ispod jezera u Severnoj Škotskoj.

Vrdžansko jezero godišnje poseti na hiljade turista, a mnogi dolaze i da bi pokušali da nađu i vide čudovište. Među njima je najviše planinara, koje misterija Rtnja posebno privlače.

Autor: