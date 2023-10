Mali: Predlog budžeta za narednu godinu danas pred Vladom Srbije

Ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali izjavio je da će se danas pred Vladom naći predlog budžeta za narednu godinu, koji je, kako je istakao, razvojni i predstavlja nastavak dosad vođene politike.

- Mi smo gledali 20 plus godina unazad i nikada budžet za narednu godinu nije bio gotov u oktobru tekuće godine. Veoma je važno da, zbog stabilnosti, ovaj budžret bude usvojen na vreme kako ne bismo ušli u problem privremenog finansuiiranja obzirom na predstojeću kampanju i izbore - kazao je on za Javni servis.

On je dodao da očekuje da budžet bude usvojen do kraja meseca i da je država spremna da prihvati sve sugestije koje budu upućene.

- Otvoreni smo ka tome i od rasprave u parlamentu očekujem da bude konstruktivna - kazao je Mali.

Ministar je naglasio da su dva osnovna stuba budžeta za 2024. nastavak povećanja plata i penzija, kojima se štiti i unapređuje životni standard građana, i nastavak kapitalnih investicija prema kojima će biti usmereno 6,8 odsto našeg BDP.

- Nastavljamo sa visokim iznosima ulaganja u kapitalne investicije, jer to očigledno daje rezultate. Mi imamo rekordne direktne strane investicije i to je posledica kredibiliteta koji smo izgradili u prethodnom periodu, ali takođe i novih autoputeva, brzih pruga, novih škola, bolnica, fabrika... jer ljudi kada vide sve to, mi smo atraktivniji i sa tom politikom definitivno nastavljamo - kazao je Mali.



Ministar je dodao i da ulaganja u infrastrukturu doprinose rastu BDP, jer što je on veći, više je novca u budžetu, pa je i veći prostor za podizanje plata i penzija i svega što je važno za građane Srbije.

On je naglasio da se u budžetu za 2024. ide sa još nižim deficitom i cilj je 2,2 odsto.

- Plan za ovu godinu je bio deficit od 3,3 odsto, ali smo ga kroz rebalands smanjili na 2,8 odsto. Idemo ka onim iznosima koji smo imali pre ove krize pre 2020. i to su bili deficiti ispod jedan odsto, a par godina smo imali i čak i suficit - kazao je Mali.

Prema njegovim rečima, taj podatak je važan, jer niži iznos deficita omogućava rast plata i penzija, ali takođe drži i javni dug pod kontrolom.

- Projekcija za narednu godinu je da će nam udeo javnog duga u BDP sa svim ulaganjima i podizanjima plata biti 51,7 odsto što je daleko ispod nivoa Mastrihta od 60 odsto. Prosek evro zone je 91 ili 92 odsto. To dokazuje da potpuno držimo našu makroekonomsku stabilnost i čuvamo naše javne finansije uprkos krizi koja traje od 2020. godine - naglasio je Mali.

On je dodao i da će ove godine bruto društveni proizvod (BDP) biti između 68 i 69 milijardi evra, a naredne godine se očekuje da on bude između 74 i 75 milijardi evra, što je veoma značajno jer, kako je podsetio, 2012. godine vrednost svih proizvoda, usluga i svega što je proizvedeno u Srbiji bila 33,4 milijardi evra, a ove godine je to dvostruko više.

- To je bogatstvo jedne zemlje, odnosno vrednost svega što proizvedete upravo se meri vrednošću bruto društvenog proizvoda i naredne godine prvi put u istoriji imaćemo da to bude preko 70 milijardi evra. To dokazuje da Srbija napreduje i ide napred - naglasio je Mali.



Ministar je podsetio i da Srbija nikada nije imala višu stopu zaposlenosti, koja je 50,4 odsto, odnosno imamo 2,3 miliona zaposlenih što znači da toliki broj ljudi plaća poreze i doprinose.

Stopa nezaposlenosti, prema njegovim rečima je 9,6 odsto, dok je pre 10 godina ona bila 25,9 odsto i svaki četvrti nije imao posao.

- Ovo su sve smernice i limiti koji su nama bili bitni kada smo pripremali budžet za narednu godinu - kazao je on.

Mali je objasnio da su najvažnije osnove budžeta za narednu godinu povećanje plata kompletnom javnom sektoru od 10 odsto od 1. januara naredne godine podsetivši da je javni sektor dobio povećanje plata od oktobra 5,5 odsto.

- Projektovana prosečna zarada u decembru biće 840 evra, a sa povećanjem minimalne zarade koja raste 17,8 odsto na preko 400 evra i rasterećenjem zarada naredne godine, prosečna zarada u decembru 2024. biće oko 950 evra - naglasio je on.

Mali je dodao i da se nastavlja sa povećanjem penzija od 1. januara za 14,8 odsto i najavio da će već od 2. novembra krenuti isplata povećanih penzija od 5,5 odsto, kao i da će penzioneri krajem novembra, početkom decembra dobiti i jednokratnu pomoć od 20.000 dinara.

- Samo za dve godine preko 56 odsto imamo povećanje penzija - naglasio je Mali.

On je dodao i da će naredne godine biti nastavljene investicije i da će se ulagati u zdravstvo, inovativne lekove, lečenje dece u inostranstvu, kulturu i prosvetu.

- To nisu planovi i novac je za to opredeljen - dodao je ministar.



On je naglasio i da budžet za narednu godinu predviđa nikada veća izdvajanja za poljoprivredu, koja će biti 6,8 odsto.

- Veoma odgovorno i pažljivo vodimo računa o svakom dinaru. Investiramo, ulažemo, štedimo u isto vreme - zaključio je Mali i dodao da očekuje da će poslanici prihvatiti ovaj zakon.