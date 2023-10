ZA VIKEND VREMENSKI PREOKRET: Ovaj datum je KLJUČAN - mnoge će razočarati prognoza

Meteorolog Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi predviđa da će do vikenda biti suvo uz temperature oko proseka, a zatim ćemo imati na kratko toplije vreme

Oko 10. oktobra očekuje da ponovo bude malo hladnije, dok izgleda za konkretnije pogoršanje i zahlađenje ima posle 14. oktobra.

Od danas će opet biti malo svežije i do oko 13. oktobra uglavnom suvo uz smenu otopljenja i prolaznih, manjih, zahlađenja.

U četvrtak i petak svežije

U četvrtak će biti pretežno suvo, ali svežije vreme, dok bi retkih pljuskova moglo da bude na jugu regiona, posebno nad Crnom Gorom. Dnevna maksimalna temperature će biti od +16 do +23 stepena Celzijusa.

U petak ujutro očekuje se sveže uz minimalne temperature od +6 do +16 stepeni Celzijusa. Tokom dana će maksimalna temperatura biti slična temperaturi u četvrtak, od +16 do +23 stepena.

Toplije i sunčano za vikend

- Za vikend, uz sveža jutra, tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije uz maksimalne dnevne temperature vazduha od +19 do +26 stepeni Celzijusa. Početkom sledeće nedelje će se preko istočne Evrope premeštati prvi jači prodor hladnog vazduha, koji će malim delom verovatno stići i do nas te će uz dominaciju anticiklona hladniji vazduh biti oko 10. oktobra i usloviće nešto niže maksimume, posebno na severu i istoku regiona i oni će se tih dan-dva kretati od oko +18 na istoku i severu do oko +24 na zapadu i jugu regiona – kaže Marko Čubrilo.

Temperature iznad proseka

Posle 11. oktobra ponovo će biti osetno toplije. Prema Čubrilovim rečima ”oko 13. oktobra bi se maksimalne temperature vazduha mogle kretati od +19 do +26, lokalno i oko +28 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka.

- Posle 13. oktobra je moguća promena uz jače pogoršanje, kišu i zahlađenje – zaključuje meteorolog.

