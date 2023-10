STIŽU POZIVI ZA VOJNE VEŽBE: Neka se spreme iz ovih mesta u Srbiji! Sa dve beogradske opštine biće pozvani 3 puta

Pojedini vojni obveznici provešće u oktobru na vojnoj vežbi skoron i po mesec dana! Iz Vranja i Leskovca su u jedinice Vojske Srbije stigli već 25. septembra i ostaće do 22. oktobra!

Pozivi već stižu, a neki su koliko 2. oktobra obukli uniformu a u njima će ostajati čak i do 20. oktobra. Na tom spisku su stanovnici Prokuplja, Šapca, Valjeva, Pančeva, Sombora, Subotice, Kikinde, Zrenjanina, Novog Sada, Kruševca, Vranja, Leskovca, Zaječara, Pirota, Bora, Požarevca, Smedereva, Niša, Sremske Mitrovice.

Od 9. oktobra u uniformama će biti vojni obveznici sa teritorija beogradskih opština Voždovac, Čukarica, Novi Beograd i Zvezdara, kao i Smedereva i to do 13. oktobra, a istog dana, tog 9. oktobra, se na vežbu javljaju stanovnici Novog Sada, Zrenjanina, Zaječara, Bora, Kragujevca, Kraljeva i Novog Pazara i ostaju do 20. oktobra.

KO SE NE ODAZOVE - ZATVOR!

Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i metrijalnoj obavezi, osobe iz rezervnog sastava mogu biti pozvane na vežbu najviše do 90 dana u toku jedne godine.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj rezervista koji se, bez opravdanog razloga ne odazove pozivu.

I to nije sve. Sa beogradskih opština Voždovac i Čukarica ponovo dolaze na red 16. oktobra, kao i iz Subotice, Sombora, Kragujevca, Požarevca, Jagodine i Smedereva i na vežbi će biti do 27. oktobra. Istog datuma se javljaju i vojni obveznici iz Pirota, Bora i Zaječara s tim što oni ostaju do 30. oktobra.

I Novi Sad kači još jedna smena i to od 18. do 27. oktobra, pa Niš i Šabac od 23. do 27. oktobra, po treći put Čukarica Voždovac, a tada i Zvezdara, Novi Sad i Niš i to od 25. do 29. oktobra.

NOVČANA NAKNADA ZA SVE

Rezervistima u radnom odnosu tokom obuke pripada naknada zarade u visini njihove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja.

Osobama u rezervnom sastavu koje samostalno obavljaju delatnost, tokom obuke pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje.

Licu u rezervnom sastavu koje nije osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu, koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada.

U međuvremenu se održavaju i jednodnevne vojne vežbe, a pojedinci će po utvrđenim terminima dobijati i nove rasporede. O svim dodatnim informacijama možete se informisati na sajtu Ministarstva odbrane.

