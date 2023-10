'PREDBRAČNI UGOVOR POSTOJI U SRBIJI VEĆ SKORO 20 GODINA!' Advokat tvrdi: Ako ga potpišete, izbećićete MNOGO PROBLEMA U BRAKU!

Da li su predbračni ugovori zaživeli u Srbiji? Prema nekim istraživanjima u našoj zemlji poslednjih godina primećen je porast interesovanja za sklapanje predbračnih, odnosno – bračnih ugovora.

Da li ovakvi ugovori potvrđuju onu čuvenu krilaticu - čist račun duga ljubav? Uglavnom se ovakvi ugovori dovode u vezu sa poznatim osobama širom sveta i sadrže čak i neke neočekivane klauzule.

Advokat Aleksandar Radivojević je govorio o predbračnim ugovorima, koji su veoma popularni na zapadu.

- Zakon je bračni ugovor, odnosno predbračni kako ga nazivaju, predvideo u porodičnom zakonu 2005. godine. Do tada, od 1945. godine do 2005. godine nije bilo dozvoljeno praviti bilo kakve ugovore između bračnih partnera. Dakle, od 2005. godine postoji mogućnost da se zaključe ti posebni bračni ugovori. To nije novost - rekao je Radivojević i dodao:



- Međutim, to predupredi mnogo problema u braku i ukoliko dođe do razvoda braka. Vi predviđate ono što unosite u bračnu zajednicu, ali i ono što možete steći u bračnoj zajednici. Ono što treba biti upozorenje strankama ukoliko se odluče na potpisivanje ovog ugovora je u kojoj formi se zaključuje. Ugovor uvek mora biti zaključen pred notarom da bi proizvodio dejstvo.

Autor: