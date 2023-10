Vlada Srbije usvojila predlog budžeta za 2024. godinu

Vlada Srbije je danas usvojila predlog budžeta za 2024. godinu.

U Ministarstvu finansija očekuju da Predlog zakona o budžetu za 2024. godinu bude usvojen do kraja meseca i u Narodnoj Skupštini.

Predlog budžeta predviđa stopu privrednog rasta u 2024. godini od 3,5 odsto.

Podsećamo, kako je prethodno rekao ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije, Siniša Mali, usvajanje budžeta za narednu godinu predstavlja "nastavak dosad vođene politike".

- Mi smo gledali 20 plus godina unazad i nikada budžet za narednu godinu nije bio gotov u oktobru tekuće godine. Veoma je važno da, zbog stabilnosti, ovaj budžet bude usvojen na vreme kako ne bismo ušli u problem privremenog finansiranja - kazao je on za RTS.

Ministar je naglasio da su dva osnovna stuba budžeta za 2024. nastavak povećanja plata i penzija, kojima se štiti i unapređuje životni standard građana, i nastavak kapitalnih investicija prema kojima će biti usmereno 6,8 odsto našeg BDP.

- Nastavljamo sa visokim iznosima ulaganja u kapitalne investicije, jer to očigledno daje rezultate. Imamo rekordne direktne strane investicije i to je posledica kredibiliteta koji smo izgradili u prethodnom periodu, ali takođe i novih auto-puteva, brzih pruga, novih škola, bolnica, fabrika... jer ljudi kada vide sve to, mi smo atraktivniji i sa tom politikom definitivno nastavljamo - kazao je Mali.

Ukupni prihodi i primanja predviđeni predlogom budžeta za 2024. godinu iznose 2.040,9 milijarde dinara, što je za 136,9 milijardi dinara, odnosno 7,2 odsto, više u odnosu na iznos prihoda predviđen rebalansom budžeta za ovu godinu.

Predviđen je fiskalni deficit budžeta Republike od 197 milijardi dinara, što je 2,2 odsto BDP i što je niže od planiranog deficita za ovu godinu, koji je rebalansom projektovan na 2,8 odsto BDP, naveo je ministar finansija.

Projektovana stopa privrednog rasta za 2024. godinu, prema proceni Ministarstva finansija, iznosi 3,5 odsto, a javni dug sektora države projektovan je na 51,7 odsto BDP u 2024. godini, što je daleko ispod 60 odsto koliko je dozvoljeno sporazumom iz Mastrihta.

