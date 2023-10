2023. NAJTOPLIJA GODINA IKADA! Naučnici zapanjeni rekordnim temperaturama u septembru

Globalne temperature su u septembru skočile na rekordne nivoe sa velikom razlikom, što je zapanjilo naučnike koji su to opisali kao “apsolutno neverovatno ludo”.

Najtopliji septembar u istoriji usledio je nakon najtoplijeg avgusta i jula, a sedmi mesec je, pritom, bio najtopliji ikad zabeležen. Visoke temperature izazvale su toplotne talase i šumske požare širom sveta.

Protekli septembar potukao je prethodni rekord za taj mesec sa razlikom od 0,5 stepeni, što je najveći skok temperature ikad viđen. Septembar je bio za 1,8 stepeni topliji od predindustrijskog nivoa. Skupovi podataka evropskih i japanskih naučnika, preneo je “Gardijan”, potvrđuju taj skok.

Vrućina je rezultat kontinuiranih visokih nivoa emisija ugljen-dioksida u kombinaciji sa brzim preokretom najvećeg prirodnog klimatskog fenomena, El Ninja. U prethodne tri godine su u Pacifičkom okeanu vladali uslovi La Ninje, koji snižavaju globalnu temperature za nekoliko desetinki stepena jer se više toplote skladišti u okeanu.

"Godina 2023. će biti najtoplija ikad, a 2024. će je možda premašiti"

Uslovi su se sada povratili na fenomen El Ninjo, koji oslobađa toplotu okeana i podiže temperature. Gotovo je izvesno da će 2023. biti najtoplija ikad zabeležena a 2024. će je možda premašiti, jer se zagrevajući uticaj El Ninja najviše oseća u godininakon njegovog početka.

- Septembar je, po mom profesionalnom mišljenju kao klimatskog naučnika, bio apsolutno neverovatno lud – izjavio je Zek Hausfater iz projekta klimatskih podataka Zemlje na Berkliju.

