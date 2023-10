GORIVO U SRBIJI POJEFTINILO: Evo koliko će koštati dizel i benzin u narednih 7 dana

Cena dizela će od danas biti jeftiniji i koštaće 214 dinara, dok će za evropremijuma BMB 95 vozači sada za litar plaćati 188 dinara. Litar evrodizela do sada je bio 214, a benzin evropremijum BMB 191 dinar.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine objavilo je nove cene goriva i one će važiti do narednog petka. Novi iznosi se objavljuju svakog petka do 15 časova.

Inače, Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena naftnih derivata do kraja oktobra.

Izmenjena Uredba usvojena je krajem septembra na sednici Vlade u cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda, navodi se u saopštenju.

Ograničavanje cena goriva počelo je da važi od februara 2022. godine, a svakog petka do 15 časova objavljuju se najviše cene koje će važiti narednih nedelju dana.

