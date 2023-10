'U PONEDELJAK DRASTIČAN PAD TEMPERATURE' Detaljna vremenska prognoza za NAREDNIH 10 DANA: HLADNO VREME trajaće kratko, ali će biti INTENZIVNO!

Iza nas smo ostavili rekordno topao septembar, kada su temperature bile za pola stepena više nego u prethodnom najtoplijem septembru u istoriji. U oktobar smo ušli takođe sa toplim vremenom, a kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu rekao je meteorolog Slobodan Sovilj.

- Možda se može reći da će se u narednih desetak dana zadržati relativno stabilno vreme. Pred nama je i dalje period sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti, što znači prijatne oktobarske temperature. Ovakvi vremenski uslovi će imati sve karakteristike miholjskog leta. Ipak, ono što bih napomenuo, jeste da će samo u nedelju do naših krajeva stići oblačni sistem kao deo ciklonske cirkulacije sa istoka Evrope. To može dovesti do kratkotrajnih kiša ili pljuskova, mada će padavine biti retke i u većini mesta ih neće biti - rekao je Sovilj.

Osvrnuo se i na drastičan, ali kratktrajan pad temperature početko sledeće nedelje.

- Pad temperature će biti kratak, ali intenzivan. Praktično, ponedeljak sledeće sedmice će biti jedini dan sa maksimalnim temperaturama ispod 20 stepeni. Biće hladnih jutara, ali u svim ostalim danima u narednih desetak dana možemo očekivati prijatne temperature -rekao je Sovilj.

Objasnio je šta je uticalo na to da septembar bude toliko topao:

- U Srbiji, temperature su bile čak 4 do 5 stepeni više u odnosu na prethodnih 30 godina. U Beogradu je ovaj septembar bio treći najtopliji od početka merenja, malo topliji nego 1918. i 2011. godine. Međutim, u Vojvodini je bio najtopliji od 1888. godine, od početka meteoroloških merenja. Imali smo mnogo letnih dana, sa Beogradom koji je zabeležio čak 27 dana sa maksimalnim temperaturama preko 25 stepeni, dok su neka mesta u Vojvodini imala 28 ili 29 takvih dana. Takođe, imali smo i mnogo tropskih dana, sa 11 dana u Beogradu kada je temperatura prelazila 30 stepeni - istakao je.