METEOROLOG OTKRIO KAKVO NAS VREME ČEKA DO KRAJA MESECA - Miholjsko leto će još potrajati, a evo kada nam stižu MRAZ I ZAHLAĐENJE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra.

- U petak malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo uz maksimume od +16 do +25 stepeni Celzijusa, na jugu i oko +27 stepeni Celzijusa. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Za vikend još toplije i u nedelju bi se maksimum kretao od +20 do +27, a na jugu regiona bi lokalno mogao biti i oko +30 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

- U nedelju posle podne će se preko nas svojom periferijom premesitit jak hladan frotn koji će istoku Skandinavije, zemljama Baltika i zapadu Rusije doneti prvi sneg. Taj front će usloviti prolazno naoblačenje, ređu pojavu slabe, prolazne kiše, jak i vrlo jak severni i severozapadni vetar, posebno na severu regiona i jače zahlađenje.

U ponedeljak osetno hladnije ali uglavnom suvo, tokom dana uz razvedravanje.

- Severozapadni vetar će oslabiti i okrenuti na jugozapadni smer. Dnevni maksimum znatno niži u odnosu na protekle dane i trebao bi se kretati od +11 do +19, n jugu oko +23 stepena Celzijusa. Noć ka utorku hladna, posebno na istoku regiona gde u predelima preko 800mnv, posebno u planinskim kotlinama može biti slabog mraza. Tokom dana u utorak već toplije uz maksimume do +23 stepena Celzijusa, dok će zatim i sredu i četvrtak uz jugozapadno vazdušno strujanje biti veoma toplo uz maksimume od +18 do +26 stepeni Celzijusa, što je zanatno iznad proseka - napisao je meteorolog i dodao:

- U petak 13.10. je moguće manje zahlađenje, verovatno bez padavina i uz kratkotrajno okretanje vetra na severozapadni smer. Maksimumi bi mogli biti od +15 do +22 stepena Celzijusa. Zatim ponovo toplo uz temperature znatno iznad proseka, dok je oko 15.10. moguće konkretnije pogoršanje vremena, prvo na zapadu regiona.

Prema njegovim rečima drugi deo meseca bi trebao doneti hladnije i kišovitije vreme, ali se za sada nikakvo jače zahlađenje ne očekuje barem u nekom periodu do oko 20.10.

- Ovo je jako dugačak interval te su promene moguće, ali do polovine meseca uglavnom znatno toplije od proseka uz prolazno, ali jače zahalđenje oko 9.10 - ističe Čubrilo.

Na kraju samo kratak osvrt na poslednji proračun dugoročnog ECMWF modela. Posle vrlo hladnih postavki iz septembra, nove, oktobarske su potpono promenule trend i daju signal za vrlo toplu zimu. Kao što sam kod tog proteklog perioda tvrdio, tako stojim pri istom stavu kada je ovaj proračun u pitanju. Do novembra nema dovoljno ulaznih podataka da modeli izvedu kvalitetnu simulaciju za neki dugoročan trend.

Tek u narednih mesec dana će znatno veći deo podataka biti dostupniji te će time i simulacije biti pouzdanije. Zato na bilo kakvo pitanje o tome kakva bi mogla biti zima koja je pred nama do oko 15.11. neću davati odgovore… Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.