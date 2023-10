VIRUSI VLADAJU MEĐU DECOM MLAĐEG UZRASTA: Tri oboljenja će tek da desetkuju vrtiće i odeljenja, vreme je da roditelji preduzmu OVE MERE

Kašalj, curenje iz nosa, glavobolja, temperatura, slabost, malaksalost i druge tegobe koje prate virusne infekcije samo su deo tegoba koji se javljaju kod sve većeg broja dece zbog čega su vrtići i predškolske ustanove poluprazni.

Lekari potvrđuju da broj pregleda raste, da se poslednjih dana radi maksimalnim kapacitetom da bi sva deca bila pregledana, a prema rečima pedijatra u subotičkom Domu zdravlja „dominiraju respiratorne infekcije koje su napunile odjedanput ambulante i čekaonice su prepune“.

Dominacija respiratornih infekcija

- Imamo decu i sa stomačnim tegobama, ali najčešće su respiratorne tegobe praćene kašljem dugotrajnim suvim koji kasnije prelazi u produktivniji. Dosta dece imaju povećanu sekreciju iz nosa, febrilnosti i razne druge tegobe, gušobolju, glavobolju, slabost, malaksalost... Naravno, treba povesti računa da roditelji snižavaju temperaturu kao i inače što to rade, da se ponašaju uobičajeno, da pomognu svojoj deci u kućnim uslovima, a ako dođu u dispanzer da mirno sede ukoliko ih bilo šta zabrinjava, jer radimo punim kapacitetom i teško je postići za kratko vreme toliko pregleda, ali radimo pod maksimalnim naporom i maksimalnim ljudstvom kojim trenutno raspolažemo – kaže pedijatar dr Josipa P. Krajninger.

Deca povraćaju, imaju proliv prevashodno, mada imaju i mučnine uz proliv. Prema rečima dr Krajninger još uvek ima i streptokoka, a kruže i varičele i koksaki virus.

Najviše deca boluje od respiratornih obolejnja

- Njih sam posebno izdvojila jer oni nemaju kliničku sliku kao uobičajene respiratorne infekcije. Javljaju nam se i one sporadično, ali dominiraju respiratorni virusi koji se šire po kolektivima – kaže dr Josipa P. Krajninger.

Eris i među decom

Međutim, epidemiolog dr Nebojša Bohucki iz Zavoda za javno zdravlje Subotica, kaže da je trenutno, apsolutno prisutan i kovid-19, pre svega, podsoj eris koji daje blagu kliničku sliku kod dece, ali se ne sme zaboraviti da deca, ukoliko imaju neko pridruženo oboljenje, pre svega, dijabetes, astmu ili hronični bronhitis, mogu imati i težu kliničku sliku.

-Kovid nije bezazlen za decu koja imaju neke hronicitete – upozorava dr Bohucki.

RSV koban za bebe

Prema njegovim rečima, virus koji je prisutan je i respiratorni sincicijalni virus (RSV). On je uvek aktuelan, a posebno u hladnom periodu godine. Nisu samo među nama i decom kovid i grip, već je tu i RSV, koji je naročito opasan što je osoba mlađa. U prvih 12 meseci života daje najtežu kliničku sliku, a naročito prvih šest meseci.

- Deca u prvih šest meseci su naročito ugrožena od njega, a posebno ako je reč o prevremeno rođenom detetu, a njih ima sve više. Nastaje klinička slika respiratorne bolesti, a to znači da je povišena temperatura, gubitak apetiti, kašalj, kijanje, sve specifično, i curenje nosa i liči na prehladu. Međutim, moguće je da bude i teža klinička slika, pogotovo u prvih šest meseci. Moguće je da nastane bronhiolitis i pneumonija, odnosno, zapaljenje pluća. Ova stanja mogu da zahtevaju hospitalizaciju – objašnjava za „Blic“ dr Nebojša Bohucki, i ističe da u mnoštvu virusa koji vladaju veoma su bitni eris i RSV, koji kod najmlađih može da prouzrokuje tešku kliničku sliku.

Gripa za sada nema, ali sledi nešto gore

Dr Bohucki potvrđuje da za sada nema gripa, ali se očekuje tridemija.

- Pojam tridemija se prvi put pojavila u literaturi, nije naučni izraz, ali je popularni izraz koji se pojavio prošle zime nakon popuštanja antikovid mera kada nismo nosili maske više. Onda je došlo do više kovida, ali i do gripe koju nismo bili beležili neko vreme, i za RSV su se stvorili uslovi da se lakše prenosi, jer odrasle osobe prenose virus i zaražavaju pre svega decu. Očekuje se da će sa dolaskom hladnijeg perioda ove godine, koji je pred nama, opet doći do tridemije, jer ima i gripa i kovida i RSV-a. Eris je blag i antikovid mere su svedene samo na nošenje maski u zdravstvenim ustanovama. To sve zajedno pogoduje širenju infekcija, posebno ova tri virusa - kaže dr Nebojša Bohucki.

Rotavirus

Rotavirus, od kog se oboleva više puta tokom života, ali je prva infekcija uvek najteža, dok su ostale lakše, takođe puni čekaonice ambulanti i dečjih dispanzera.

-Kada se dete rodi zaštićeno je zbog pasivnog prenetog imuniteta koje je dobilo od majke, plus ako majka doji onda je još bolje. Počev od trećeg meseca, naročito od šestog dolazi prva infekcija. Nastaje akutni proliv. Tri stvari su bitne, proliv, povraćanje i povišena temperatura koja je često preko 39 stepeni. Zbog ovakve kliničke slike dete gubi tečnost, elektrolite, i ako ovakvo stanje potraje zahteva hospitalizaciju – kaže dr Nebojša Bohucki.

Virus je jako čest i zauzima vodeće mesto. Kada je reč o akutnim prolivima kod dece, odojčadi i male dece, to traje do pete godine kada dete dolazi u kontakt sa novim serotipovima, dobija reinfekcije, ali su one blaže. Nakon pete godine se više ne beleži ovo stanje iako dete može asimptomatski da oboli. Rotavirus ima sezonski karakter.

Varičela i koksaki

- Varičela je endemsko oboljenje, znači da je odomaćeno. Postoji vakcina, ali nije u programu obavezne imunizacije. Javlja se kod nas i dalje. Kažemo da je endemijsko oboljenje, jer krajem godine, kada dođe hladniji period, u vrtićima imamo epidemije. Pred nama je porast obolelih od varičele. Za sada još uvek ne, ali ga očekujemo i biće mnogo više obolelih - kaže dr Bohucki i dodaje da je i koksaki endemsko oboljenje, isto ima epidemijsko javljanje.

Posebno se vakcina protiv gripa preporučuje deci koja imaju pridružena oboljenja, poput dijabetesa ili bolesti pluća

- Imamo prisutnost, ali kada se stvore povoljni uslovi, a to je kolektiv i kada se formira grupa, a to je uvek u jesen u vrtićima i kolektivima, postaje epidemijsko oboljenje – kaže epidemiolog.

Vakcina protiv gripa

- Barem kada je reč o gripu možemo da zaštitimo decu. Ima vakcina. Donja granica je šest meseci. Mnogi roditelji žele da vakcinišu decu, a ne znaju da li može. Da, može se vakcinisati kada dete napuni pola godine. Sa vakcinom koju imamo ove godine to je moguće i barem na taj način možemo prevenirati. Pre svega se mogu vakcinisati deca koja imaju neko oboljenje kao što je dijabetes i oboljenja pluća, ali tu su i druga oboljenja, na sreću dosta retka kod dece – zaključuje dr Nebojša Bohucki.