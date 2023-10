Avion Er Srbije POLETEO IZ TEL AVIVA! Na putu je ka Beogradu - Evo kad se očekuje sletanje

Repartijacioni let nacionalnog prevoznika Air Serbia poleteo je u 23:40 (22:40 po beogradskom vremenu) iz Tel Aviva ka Beogradu i uputio se ka Srbiji. Sletanje se očekuje oko 01:30 posle ponoći, posle pređenih 1.900 kilometara.

Za let je određen je avion Airbus A319 (YU-APF). Let u dolasku vodi se pod oznakom JU9071. Ovaj avion može da preveze do 144 putnika – zavisno od toga da li ima biznis klasu ili ne.

Prema informacijama koje dolaze iz Izraela, čini se da je popunjen do poslednjeg mesta – zavisno od izvora, radi se od 132, preko „oko 140“ do maksimalnih 144 državljana Srbije koji čekaju na povratak.

U Tel Aviv je otputovao i šef kabineta ministra spoljnih poslova Nikola Nedeljković, kako bi pomogao u evakuaciji državljana Srbije koji se od juče nalaze na aerodromu u Tel Avivu.

Prvi repatrijacioni let iz Izraela od početka najnovijeg oružanog sukoba obavljen je danas pre podne.

Mnoge aviokompanije su otkazale letove ka Tel Avivu. Već u subotu pre podne 16 odsto letova je otkazano ka Ben Gurion aerodromu, a 23 odsto je kasnilo.

Najnoviji podaci iz Izraela pokazuju da su neke ili sve svoje letove otkazale i španska Iberia, British Airways, Virgin Atlantic, grčki Aegean, Austrian Airlines, holandski KLM, Air France, italijanski ITA Aiways, američki United Airlines, čak i teretni DHL.